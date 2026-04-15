Laboratori di yoga ludico per mamme con neonati 2/6 mesi

Il Centro per le Famiglie promuove un nuovo ciclo di laboratori denominato Gioca con lo yoga, pensato per le mamme con bimbi 2/6 mesi residenti nei Comuni dell’Unione Reno Lavino e Samoggia. Si tratta di un’iniziativa a partecipazione gratuita che unisce elementi ludici e movimenti ispirati allo yoga per facilitare il rapporto affettivo e la scoperta sensoriale del neonato. Gli incontri saranno condotti da Giulia Tacconi, che guida le attività con attenzione al benessere della madre e del bambino.

Il percorso è strutturato come percorso di accompagnamento, orientamento e sostegno alla genitorialità e si rivolge in modo mirato a chi desidera esplorare tecniche semplici e giochi pratici per favorire il contatto, la comunicazione e il rilassamento. La proposta è pensata per essere inclusiva e accessibile, offrendo uno spazio sicuro dove sperimentare in coppia mamma-bambino e condividere esperienze con altre famiglie.

Il progetto e i destinatari

Il progetto Gioca con lo yoga punta a offrire alle mamme strumenti concreti per i primi mesi di vita del loro bambino. Il percorso prevede una serie di incontri singoli e sequenziali durante i quali si lavora su gesti, posture e semplici sequenze ludiche ispirate allo yoga. La partecipazione è rivolta prioritariamente a mamme residenti nei singoli Comuni ospitanti e i posti sono limitati. È importante sottolineare che per completare il percorso è richiesta la presenza a tutti gli incontri pianificati, così da garantire continuità didattica e sicurezza nel lavoro pratico con i neonati.

Finalità e metodo

Le attività combinano il gioco e il contatto fisico con elementi tecnici di respirazione e rilassamento adattati alle esigenze di chi ha un neonato. L’approccio mira a sostenere la genitorialità con indicazioni pratiche e consigli per integrare i gesti appresi nella routine quotidiana. Il laboratorio è pensato per favorire la relazione madre-bambino, potenziando la comunicazione non verbale e la percezione corporea reciproca; in breve, è un percorso dove il gioco diventa strumento di crescita e di supporto emotivo.

Calendario, sedi e disponibilità

Gli incontri si svolgono in diverse sedi dei Comuni dell’Unione. Per il Comune di Monte San Pietro le lezioni si terranno nella Sala Consiliare del Centro Civico Culturale, Piazza della Pace 4, Calderino (entrata da via Lavino), nelle date 7/14/21/28 Aprile 5 Maggio 2026 dalle 14.00 alle 15.00. Per il Comune di Zola Predosa gli appuntamenti previsti al Centro per le Famiglie, via Cellini 2 (Zola Predosa), erano programmati il 4/11/18/25 Marzo e 1 Aprile 2026 dalle 15.00 alle 16.00; questa sede risulta al momento SOLD OUT. Infine, per il Comune di Valsamoggia le sessioni avranno luogo alla Ludoteca di Calcara, Piazza D’Auria 7/8 – Calcara, nelle date 6/13/20/27 Febbraio e 6 Marzo 2026 dalle 14.30 alle 15.30.

Orari e docente

Ogni ciclo ha orari precisi indicati per sede e data: è fondamentale rispettare le fasce orarie per consentire la gestione degli spazi e il rispetto dei piccoli partecipanti. Le attività saranno svolte sotto la guida di Giulia Tacconi, operatrice qualificata nel campo del movimento e del sostegno alla genitorialità, che accompagnerà le mamme passo dopo passo con esercizi semplici e sicuri. Per informazioni è possibile contattare il numero 051/6161627 o l’indirizzo email fornito dal servizio: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Iscrizione, condizioni e consigli pratici

La partecipazione è gratuita ma richiede l’iscrizione tramite compilazione del modulo Google indicato dall’organizzazione. Essendo i posti limitati, la priorità verrà data alle mamme residenti nella specifica sede che ospita il corso. È necessario iscriversi prima dell’inizio del percorso e impegnarsi a partecipare a tutti gli incontri per assicurare coerenza educativa. Si consiglia di portare un cambio per il bambino, un tappetino o copertina personale e di presentarsi qualche minuto prima per facilitare l’accoglienza.

Regole di partecipazione

Per motivi organizzativi e di sicurezza, ogni partecipante deve rispettare le indicazioni fornite dall’operatrice e dagli organizzatori: il rispetto degli orari, il comportamento attento durante le attività pratiche, e la comunicazione tempestiva in caso di impossibilità a partecipare. In particolare, la sede di Zola Predosa è attualmente SOLD OUT, pertanto chi è interessato potrà verificare eventuali liste d’attesa tramite il Centro per le Famiglie. Per chiarimenti e dettagli amministrativi contattare 051/6161627 o l’email indicata.