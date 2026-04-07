Alimentazione infantile: come cibi e stili di vita influenzano il futuro

Negli ultimi anni la ricerca ha chiarito il legame tra ciò che mangiano i più piccoli e la loro salute a breve e lungo termine. La consumazione abituale di cibi ultraformulati è stata associata all’aumento dell’indice di massa corporea, della circonferenza vita e della massa grassa, oltre a livelli più alti di glicemia a digiuno e a una riduzione del colesterolo Hdl. Parallelamente, modificazioni del microbioma e del sistema immunitario possono aumentare il rischio di allergie e asma, evidenziando come l’alimentazione influenzi sia il metabolismo sia la difesa dell’organismo.

Non sono solo i solidi a destare preoccupazione: le bevande zuccherate contribuiscono a insulino-resistenza, obesità e steatosi epatica, mentre gli energy drink possono provocare disturbi del sonno, tachicardia, ansia e difficoltà cognitive o scolastiche, fino a manifestazioni cardiovascolari e neuropsichiatriche. Questi temi sono al centro del focus intitolato La salute si coltiva da piccoli -corretta alimentazione e stili di vita sani per la salute del domani, pubblicato dalla Fondazione Aletheia in occasione della Giornata mondiale della salute, che richiama l’urgenza di intervenire sin dall’infanzia.

Dimensione globale e numeri che allarmano

Il sovrappeso e l’obesità infantile sono fenomeni in forte espansione a livello globale: si stima che il 21% dei bambini tra i 5 e i 14 anni sia interessato, per un totale di 288 milioni di persone. La quota di obesità è più che raddoppiata rispetto al 2000: nei bambini tra 5 e 9 anni è passata dal 4% al 10%, e tra i 10 e i 14 anni dal 3% al 9%. In Europa, tra circa 470mila bambini di 7-9 anni in 37 Paesi, il 25% presenta sovrappeso o obesità. Nel panorama nazionale, in Italia il 19% dei bambini è in sovrappeso, il 9,8% è obeso e un ulteriore 2,6% è in condizione di obesità grave. Questi numeri sottolineano la necessità di politiche e azioni preventive mirate.

Ruolo di attività fisica e tempo davanti agli schermi

Oltre all’alimentazione, la sedentarietà e l’uso eccessivo di schermi giocano un ruolo chiave: i bambini meno sedentari presentano minore adiposità viscerale e indicatori cardiometabolici più favorevoli. Favorire il movimento quotidiano e limitare il tempo trascorso davanti a tablet e televisione non è solo una questione di forma fisica, ma anche di riduzione del rischio di malattie croniche future. Allo stesso tempo, una maggiore aderenza alla dieta mediterranea si associa a biomarcatori cardiometabolici più favorevoli e a un minor rischio di sviluppare patologie croniche nell’età adulta.

Cosa intervenire: alimentazione e scelte concrete

Per proteggere la salute futura dei bambini è fondamentale ridurre l’esposizione a ultraformulati e bevande ad alto contenuto di zucchero, privilegiare alimenti freschi e ricchi di nutrienti e promuovere la dieta mediterranea come modello di riferimento. Pensare all’alimentazione come alla base di una casa: se le fondamenta sono solide, l’edificio resisterà meglio agli urti del tempo. In quest’ottica, garantire ai bambini cibo sano e insegnare loro orientamenti corretti significa ridurre la probabilità che diventino «pazienti» in futuro, come ricordato da Alberto Villani, coordinatore funzionale dell’Area Clinica Pediatria Universitaria Ospedaliera Bambino Gesù e membro del Comitato scientifico della Fondazione Aletheia.

Azioni pratiche per famiglie e scuole

Le misure concrete possono essere applicate a casa e a scuola: limitare snack ultraelaborati, proporre frutta, verdura e cereali integrali, favorire l’acqua al posto delle bevande zuccherate e stabilire routine di sonno regolari. Le mense scolastiche e le politiche pubbliche hanno un ruolo strategico nel rendere più accessibili opzioni salutari. È inoltre importante promuovere programmi che riducano il tempo davanti agli schermi e aumentino l’attività fisica quotidiana, creando ambienti che incoraggino il movimento e l’apprendimento di abitudini nutrizionali sane.

Un impegno collettivo per il domani

Contrastare l’epidemia di sovrappeso e obesità infantile richiede coordinamento tra famiglie, scuole, operatori sanitari e istituzioni. Interventi precoci sull’alimentazione e sugli stili di vita possono modificare il corso della salute di intere generazioni, riducendo l’onere di malattie metaboliche, cardiovascolari e immunitarie. Il focus della Fondazione Aletheia ribadisce che investire nella corretta alimentazione dei bambini equivale a proteggere il loro futuro: una scelta di prevenzione che conviene sia ai singoli che alla comunità.