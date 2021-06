Scutigere in casa: come allontanarle senza pesticidi

Poiché insettivori, alcune persone ritengono le scutigere utili, ma la maggior parte delle persone le trova inquietanti e vorrebbe sbarazzarsene quanto prima. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché questi insetti così insidiosi si stabiliscono nelle nostre abitazioni e come liberarcene in modo naturale.

Scutigere in casa: cause

Sarà sicuramente capitato anche a voi di imbattervi, proprio all’interno delle vostre abitazioni, in uno o più millepiedi, tra gli insetti, alcuni degli ospiti più indesiderati in assoluto. Quasi certamente, la specie nella quale sarete incappati è la scutigera coleoptrata, un millepiedi domestico in grado di completare il suo intero ciclo vitale all’interno di una casa, riproduzione inclusa.

Si ritiene che le scutigere siano originarie delle aree mediterranee, probabilmente, perché preferiscono il clima tropicale, caldo e umido, sebbene, in realtà, questi piccoli insetti siano stati in grado di dimostrare di sapersi adattare praticamente ad ogni clima.

Non è infatti un caso che questi insetti si facciano vedere, specialmente di notte, durante l’inverno, all’interno delle nostre case, negli scantinati o nei bagni, poiché è all’interno che le scutigere trovano il caldo e il cibo.

Scutigere in casa: cosa fare

La bella notizia è che le scutigere non sono interessate all’uomo e non sono pericolose per l’uomo, sebbene queste potrebbero comunque mordere. Tuttavia, non dovreste sentirvi in colpa se vorreste sbarazzarvi di questi insetti inquietanti e di altri che ci insidiano, nelle nostre casa, soprattutto durante la bella stagione.

Esistono molte soluzioni grazie alle quali sbarazzarsi delle scutigere. Se, da un lato, alcune persone preferiscono catturarle e poi liberarle nella natura, molte altre preferiscono eliminarle, soprattutto se, all’interno delle vostre abitazioni, vi è una vera e propria invasione, come può accadere, molto più spesso di quanto non si immagini.

Scutigere: miglior rimedio naturale

La maggior parte delle persone preferirebbe sbarazzarsi degli insetti, scutigere incluse, senza dover ricorrere all’utilizzo dei pesticidi che, in alcuni casi, emano un cattivo odore che, seppur non pericoloso per la salute dell’uomo, resta comunque molto fastidioso.

Se siete alla ricerca di una soluzione naturale che vi liberi per sempre delle scutigere e di ogni altro insetto desideroso di disturbare la vostra tranquillità, Ecopest è la soluzione che state cercando. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più nel paragrafo che segue.

