Dipendenze e assistenza sanitaria: le novità per il territorio

La sanità territoriale italiana sta vivendo un momento di grande fermento, con nuove iniziative volte a contrastare le dipendenze e a rafforzare i servizi di assistenza. In questo contesto, le unità mobili per la prevenzione delle dipendenze e le Case della Comunità stanno giocando un ruolo fondamentale.

Queste innovazioni rappresentano un passo significativo verso una sanità più vicina ai cittadini, capace di rispondere alle esigenze di prevenzione e cura in modo efficace e accessibile.

Unità mobili per la prevenzione delle dipendenze

Le unità mobili dell’Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Catania stanno intensificando la loro presenza sul territorio, con nuove tappe programmate per raggiungere le comunità locali. Dal 3 al 5 giugno, queste unità saranno presenti a San Michele di GanzariaMilitello in Val di Catania e Misterbiancooffrendo servizi di informazione, ascolto e orientamento.

Queste iniziative fanno parte della campagna Oggi Smettopromossa dall’Unità operativa complessa Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche del Dipartimento di salute mentale dell’Asp di Catania. La campagna, conclusasi il 1° giugno ad Aci Castello, ha visto la partecipazione di oltre mille cittadini, con un incremento del 51% degli accessi rispetto allo stesso periodo del 2026.

Un’attenzione particolare è stata riservata agli adolescenticon l’inaugurazione della Stanza delle Emozioni al liceo Lucia Manganouno spazio dedicato al dialogo e alla consapevolezza dei rischi legati alle dipendenze.

Case della Comunità: un nuovo modello di assistenza

Nel frattempo, la sanità territoriale sta facendo passi avanti anche con l’attivazione delle Case della Comunità. A Cupramontanaè stata inaugurata una nuova Casa della Comunità Spokeun presidio sanitario che servirà circa 30mila abitanti. Questa struttura offrirà una serie di servizi essenziali, tra cui assistenza medica H24, infermieri, ambulatori specialistici e punti prelievi.

L’obiettivo è quello di garantire un’assistenza sanitaria di prossimità, riducendo gli spostamenti verso le strutture maggiori e migliorando la qualità della vita dei cittadini, in particolare degli anziani e delle persone più fragili.

Il sindaco di Cupramontana, Enrico Giampieriha sottolineato l’importanza di questo progetto, che rappresenta un riconoscimento tanto atteso per la comunità locale. La struttura sarà anche un luogo di ascolto, prevenzione e partecipazione, dove il rapporto umano tornerà ad essere parte centrale della cura.

La riforma delle Case della Comunità: tra speranze e criticità

Nonostante i progressi, la riforma delle Case della Comunità continua a suscitare dibattiti e critiche. Il segretario della Fimmg, Silvestro Scottiha espresso cauta ottimismo, sottolineando l’importanza di un confronto costruttivo con i medici di famiglia per rendere operative tutte le strutture territoriali realizzate con i fondi del Pnrr.

Dall’altra parte, il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmatoha assicurato che le Case della Comunità saranno aperte nei tempi previsti, con la disponibilità condivisa dei medici di medicina generale. Tuttavia, le critiche non mancano, con il ministro degli Esteri Antonio Tajani e la Lega che hanno espresso forti dubbi sulla riforma.

In questo contesto, il 13 giugno è previsto un’assemblea con tutti i consigli direttivi d’Italia, dove si discuterà delle modalità per far partire le Case della Comunità. Nel frattempo, i medici di famiglia restano in stato di agitazione, in attesa di chiarimenti e soluzioni concrete.