Prevenzione nutrizionale a Pizzo: i risultati dello screening su 38 partecipanti

La giornata di prevenzione nutrizionale promossa dal progetto Nutri Salute nel comune di Pizzo si è conclusa con un bilancio positivo e ricco di spunti di riflessione. L’iniziativa, guidata dalla dottoressa Giovanna Laezzaha visto la partecipazione di 38 cittadini tra i 26 e i 67 anni, che hanno avuto l’opportunità di fare il punto sulla propria salute e ricevere una consulenza nutrizionale personalizzata.

Attraverso uno screening approfonditosono stati analizzati i parametri antropometrici e lo stile di vita dei partecipanti, offrendo una panoramica dettagliata dello stato di salute del territorio. I dati raccolti hanno rivelato sia aspetti positivi che criticità diffuse, evidenziando l’importanza della prevenzione e dell’adozione di stili di vita sani.

I risultati dello screening: tra buone abitudini e criticità precoci

Dai risultati dello screening è emerso che una buona parte dei partecipanti gode di un ottimo stato di salute generale, grazie a abitudini sane e protettive. Tuttavia, sono state riscontrate anche alcune criticità diffuse, in particolare la co-presenza di insulino-resistenza e ipertensione in molti dei partecipanti.

Questi due fattori, strettamente legati tra loro, possono aprire la strada alla sindrome metabolica se non vengono gestiti tempestivamente. Il dato più preoccupante è che queste alterazioni non colpiscono solo la popolazione più matura, ma iniziano a manifestarsi precocemente anche tra i più giovani, già a partire dai 26 anni. Le cause principali di queste criticità sono lo stressla sedentarietà e diete troppo ricche di zuccheri raffinati.

Il commento dell’esperta e l’importanza della prevenzione

La dottoressa Giovanna Laezzaresponsabile del progetto Nutri Saluteha commentato l’evento con entusiasmo: “È stata una giornata intensa e ricca di stimoli, che ci ha permesso di toccare con mano i reali bisogni di salute della comunità di Pizzo. Se da un lato i dati ci confermano l’urgenza di intervenire su problematiche diffuse come l’insulino-resistenza e l’ipertensione, dall’altro l’entusiasmo dei partecipanti e l’ottimo stato di forma di una buona fetta di loro mi caricano di energia e mi ricordano perché amo così tanto il mio lavoro.”

I risultati di Pizzo dimostrano che la prevenzione non significa solo “curare”, ma anticipare il problema. Modificare lo stile di vita e riscoprire la vera alimentazione mediterranea sono le armi più potenti che abbiamo per invertire i trend metabolici negativi e proteggere la nostra salute a lungo termine.

Ringraziamenti e collaborazione istituzionale

Al termine dell’evento, la dottoressa Laezza ha espresso un caloroso ringraziamento al Comune di Pizzonella persona del sindaco Sergio Pititto e del presidente del Consiglio comunale, Vincenzo Pagnottache è stato parte attiva dell’evento. I ringraziamenti sono stati estesi a tutto il team dei biologi nutrizionisti della Calabria che hanno partecipato all’evento, al presidente dell’Ordine dei BiologiDomenico Laurendia Saverio Brunicoordinatore della Commissione Alimentazione e Nutrizione dell’Ordine dei Biologi, alla consigliera dell’Ordine dei Biologi, Francesca Loiaconoed infine a tutti i 38 cittadini che hanno partecipato attivamente, dimostrando una forte sensibilità verso la cultura della prevenzione e della cura di sé.