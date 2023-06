Anne Hathaway: la dieta dell’attrice

Anne Hathaway, celebre attrice americana per aver recitato al fianco di Meryl Streep nel “Diavolo veste Prada”, oggi ha 40 anni ma è più in forma che mai. Come fa ad avere un fisico così snello? Ecco la dieta dell’attrice.

La dieta dell’attrice Anne Hathaway: la passione per lo sport

Anne Hathaway, vincitrice di un Oscar nel 2013 come miglior attrice non protagonista per il film “The Miserables”, nata a New York, ha compiuto 40 anni lo scorso novembre ed è sempre in perfetta forma sia sul red carpet che fuori. Cosa mangia per tenersi in linea, come una modella?

L’attrice dice di essere molto discreta sulle sue abitudini alimentari e che fin da piccola ha amato lo sport. Da camminare a piedi per le strade della sua città, a correre e andare in bicicletta. Adesso ha scoperto una nuova passione: lo yoga.

“Mi sono davvero appassionata grazie alla mia insegnante e credo di voler continuare”, ha confessato il premio Oscar.

Da anni Anne Hathaway ha intrapreso un’alimentazione di tipo vegano che però per un breve periodo ha interrotto e poi ripreso. Adesso predilige verdure, la maggior parte delle quali crude:

“Si amo le verdure crude oppure cotte ma a temperature inferiori ai 140 gradi Fahrenheit. Dovremmo fare tutti di più per mangiare quante più verdure possibili”, ha detto.

Nella dieta Anne non esclude cereali o un croissant al cioccolato per colazione. Adora molto i piatti di verdure, specialmente gli spinaci bolliti e i carciofi. Uno dei suoi cibi preferiti è il salmone alla griglia con purè di patate.

Anne Hathaway e la passione per lo sport

Anne Hathaway ha cambiato tipo di allenamento negli anni: “Ho sempre pensato che la priorità fosse essere esili, invece ci vuole molta forza”, ha detto.

Per questo, con il suo personal trainer, lavora cinque a giorni a settimana su circuiti di vario tipo: non vuole, anche per esigenze di set, aumentare la massa muscolare, ma vuole rendere più tonici i tessuti. Fa pesi, corsa, arti marziali, trekking, pilates e aerobica e dice di non avere mai voglia prima ma di sentirsi molto meglio dopo.

L’attrice americana è sempre stata “lontana” dagli scandali e dal gossip. Anne si è sposata nel 2012 con l’attore Adam Shulman e ha due figli: Jonathan Rosebanks, nato nel 2016 e Jack, nato nel dicembre del 2019. Tutto ciò che vuole mettere in risalto è la sua carriera e il suo brillante talento.