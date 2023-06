Si è parlato spesso di lei negli ultimi mesi: Bruna Biancardi, modella e seguitissima influencer brasiliana, ha rapito il cuore della stella del calcio Neymar. Incinta del loro primo figlio, la Biancardi ha parlato della sua skincare routine per una pelle perfetta.

La skincare routine di Bruna Biancardi: i segreti di bellezza della modella

Classe 1994, Bruna Biancardi modella e beauty influencer brasiliana, è la compagna attuale del fenomeno del Psg Neymar. In Brasile il volto di Bruna Biancardi è noto in primis come modella, ma la sua popolarità sui social non poteva non esplodere con lo scoop riguardante la sua relazione con Neymar.

Bruna gestisce anche il canale YouTube “I Say Nothing”. Pubblica spesso le sue esperienze durante i viaggi, le collaborazioni con i marchi e il tempo trascorso con gli animali domestici.

Un’altra cosa che è molto evidente su Bruna solo guardando il suo vibrante feed di Instagram è la sua passione per i viaggi. L’influencer ha visitato Doha, Parigi, New York City, Milano e molte altre città per lavoro e tempo libero.

Il calciatore brasiliano di 31 anni – che ha già un figlio Davi di 12 anni con la sua ex Carolina Dantas – e l’influencer di 29 anni hanno condiviso su Instagram la prima foto del pancione. Bruna, infatti, è in dolce attesa da qualche mese. Ma quali sono i suoi segreti di bellezza?

La notizia di un suo (presunto) ritocco chirurgico è diventata virale. Tutti vogliono vedere una foto del prima e dopo della Biancardi.

Si dice che Bruna Biancardi stia copiando l’ex di Neymar, Bruna Marquezine quando le sue foto sono diventate virali in cui è stata vista sottoporsi al trattamento ROUNDgluteo, uno dei preferiti di persone facoltose e famose che desiderano un sollevamento della schiena, comprese le iniezioni ai glutei, dallo stesso medico della Marquezine. “Non voglio copiare nessuno”, ha detto Biancardi.

La skincare routine di Bruna Biancardi: interventi chirurgici

Bruna Biancardi, compagna di Neymar, è anche nota per sottoporsi a procedure estetiche e mantenere la sua forma fisica grazie a un costante allenamento e dieta. La stella dei social media ha subìto una rinoplastica che ha documentato sui suoi account sui social.

L’influencer condivide spesso foto del suo aspetto che cambia su TikTok e riceve feedback positivi dai suoi follower. Per quanto riguarda la cura del viso, invece, Bruna punta su un make-up molto semplice e glam ma senza mai esagerare.

La modella brasiliana, infatti, condivide spesso scatti in cui trucca solo le labbra di colori più chiari, mentre il resto del viso lo lascia “libero”, anche se è fortunata a non avere imperfezioni da coprire. Saranno filtri o madre natura? In ogni caso, la sua bellezza è indiscussa.