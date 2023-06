Gianluca Vacchi, imprenditore e uomo d’affari di successo, è diventato noto grazie ai suoi video virali su Instagram, in cui mostra la sua vita lussuosa e il suo stile di vita eccentrico. Ha un fisico muscoloso che cura costantemente. Qual è la dieta di Gianluca Vacchi?

La dieta di Gianluca Vacchi: cosa mangia per tenersi in forma?

Gianluca Vacchi è noto per uno stile di vita che molti invidiano ma che non avviene senza lotte e rinunce. Vacchi è l’uomo d’affari più self-made possibile. Ha lavorato duramente ogni giorno per raggiungere i suoi obiettivi.

Nei suoi video su Youtube e nelle sue guide professionali, descrive come il cervello e la mentalità possono migliorare la capacità di chiunque di raggiungere lo stile di vita per cui si è lavorato duramente.

I suoi famosi video social ruotano attorno a tre argomenti principali che sono anche la chiave del successo: mentalità, dieta ed esercizio fisico. In questi video svela tutti i suoi segreti e i suoi consigli di vita. Gianluca Vacchi non riporta solo una serie di discorsi motivazionali, ma anche il modo in cui si allena e i suoi piani dietetici.

Cosa mangia lui per avere un fisico così muscoloso e tonico, all’età di 55 anni? Gianluca segue una dieta rigorosa, che comprende principalmente alimenti ad alto contenuto proteico, moderato di grassi e a basso contenuto di carboidrati. Alcuni dei suoi cibi preferiti includono albume d’uovo, petto di pollo, manzo nutrito con erba, avocado, olio d’oliva e noci.

Gianluca dice che mangiare proteine ​​magre e grassi sani mantiene la sua pelle soda e tesa ed elastica. Lo aiuta anche a mantenere sano il suo sistema cardiovascolare.

La sua dieta è estremamente rigida, povera di calorie ma ricca di proteine. Lo chiama un tipo speciale di dieta “rimani giovane”. Una dieta del genere lo ha aiutato molto, soprattutto perché fa scelte alimentari intelligenti. Così, gli piace scegliere fonti proteiche magre rispetto ad altre fonti di nutrienti e macronutrienti.

La dieta di Gianluca Vacchi: cosa mangia l’imprenditore?

Gianluca Vacchi, imprenditore, deejay di successo ama mangiare verdure e alcuni dei suoi preferiti sono broccoli e cavoli. Per lui, il suo cibo antietà preferito è il pesce grasso alla griglia come il salmone o semplicemente un petto di pollo alla griglia che è una buona fonte di proteine ​​magre insieme ad alcune verdure arrostite.

Ciò richiede una forte determinazione per seguire una dieta del genere rigorosa e severa. Lui lo sa e gli piace anche ostentarlo. “Perché è così in forma?”, chiedono a Vacchi. La risposta a questa domanda è estremamente semplice soprattutto perché è autocritico e si tiene sempre al limite.

“Non ho un programma, non ho un trainer. Io sono critico con me stesso in tutto. Se non lo fossi, forse peserei cinque chili in più”. Questo è alla base della dieta antietà di Gianluca Vacchi.