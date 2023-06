Il vino è stato protagonista di numerosi studi che hanno trovato varie connessioni tra il miglioramento della qualità della vita e il suo consumo. Ma quali sono i benefici del vino sulla pelle? Vediamo.

I benefici del vino sulla pelle: un elisir sensazionale per il nostro corpo

Ancor di più oggi, nei tempi antichi, a causa della scarsità di acqua, il vino è diventato un bisogno essenziale nella vita piuttosto che un lusso, come simbolo di sostentamento e di vita. Anche nei tempi più antichi, il vino ha dimostrato il suo valore nell’essere un elisir sensazionale per il nostro corpo.

Tra i tanti benefici del bere vino, indubbiamente questo provoca effetti benefici sulla pelle. Già nell’Antichità questo speciale nettare veniva considerato un rimedio naturale per la pelle, in particolare dai Romani che ne apprezzavano l’azione tonificante e disintossicante utilizzandolo anche per trattamenti curativi.

Tanto per fare un esempio, Cleopatra celebrava il bagno nel vino come un vero e proprio rituale di bellezza. L’uva è un frutto ricco di zuccheri, sali minerali e vitamine. Queste proprietà, contenute nel vino rosso in particolare, grazie alla componente di flavonoidi aiutano il processo di disintossicazione del nostro corpo ed il ricambio cellulare migliorando l’elasticità della pelle.

La vinoterapia odierna nasce negli anni ’90 in Francia dall’idea di Mathilde Cathiard una produttrice di vini che ha pensato di sfruttare i benefici del vino associandoli all’uso delle acque termali inaugurando la prima Spa con trattamenti specifici a base di vino.

Il compito principale della vinoterapia è quello di rallentare l’invecchiamento della pelle ed attualmente è una orientamento utilizzato anche nella produzione di prodotti cosmetici. I vini più usati per la pelle sono il Cabernet o il Merlot ideali per i peeling e tra i bianchi il Sauvignon, con effetti particolarmente lenitivi.

Il vino bianco è anche un ottimo alleato per avere capelli morbidi e brillanti. Ti basterà mixare acqua e 1 lt di vino bianco, dopo aver lavato i capelli normalmente per un effetto wow.

Vino e pelle: i benefici dell’antico elisir di bellezza

Gli alti livelli di antiossidanti nel vino, se applicati direttamente sulla pelle, possono inibire la crescita dei batteri che causano l’acne e sono utili per mantenere la pelle sana. Gli antiossidanti, inoltre, ringiovaniscono la pelle, aumentano l’elasticità della pelle e la mantengono luminosa e splendente.

Nel consumo di vino come bevanda, il vino può stimolare la circolazione del sangue che può prevenire la formazione di rughe e l’invecchiamento della pelle.

Tuttavia, se si beve in eccesso, il flusso ormonale perde il suo equilibrio e può causare la disidratazione della pelle e aggravare le possibilità di acne.

Benefici del vino sulla pelle si hanno anche per quanto riguarda la funzionalità del microcircolo, andando a combattere problemi di ritenzione idrica e facilitando la circolazione sanguigna.