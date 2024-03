Demi Moore è uno dei nomi più conosciuti nel mondo di Hollywood, prima come modella e poi come attrice. All’età di 61 anni compiuti da poco, la Moore resta una delle donne più belle in assoluto. Ecco rivelata la sua skincare routine.

La skincare routine di Demi Moore

Demi Moore, 61 anni, di Roswell una cittadina in provincia nel New Mexico, è giunta al successo come attrice e prima ancora come modella. Per il suo aspetto fuori al comune, fin da piccola, Demi dopo un’infanzia difficile è riuscita a realizzare il sogno di attrice. La sua infanzia è stata segnata dall’abbandono del padre, le continue trasferte in giro per l’America, e poi la scoperta che il suo padre biologico non fosse quello che l’ha cresciuta.

L’attrice americana ha sposato l’attore Bruce Willis da cui ha avuto tre figlie: Rumer Glen, Scout Larue e Tullulah Bell. Quest’ultima ha confessato da poco di essere affetta da autismo. Demi e Bruce dopo quasi tredici anni di matrimonio hanno deciso di separarsi. Tra di loro, però, è nata una splendida amicizia che continua ancora oggi, come dimostrano le parole di affetto che Demi gli ha rivolto per i suoi 69 anni.

Protagonista di film celebri e noti in tutto il mondo, Demi Moore la ricordiamo in “Ghost” con Patrick Swayz, poi in altri come Proposta indecente, Rivelazioni e Soldato Jane. Gli abusi in famiglia e la turbolenta vita sentimentale la fanno cadere più volte nella spirale della depressione, dei disordini alimentari, dell’alcolismo e tossicodipendenza, di cui parla nel libro del 2019, il memoir Inside Out. Nel 2020 Demi recita in Songbird, e nel 2022 è nel cast di Please Baby Please e de Il talento di Mr. C. In questi anni, invece, è meno presente al cinema e in tv ma di più la vediamo sui social e sui red carpet di grandi eventi. A distanza di 30 anni dall’esordio l’attrice è ancora in formissima, e lo dimostrano i suoi profili social. Ma come si prende cura della sua pelle al top? Ecco in cosa consiste la skincare.

Tra i suoi segreti di bellezza a 61 anni la Moore si affida all’Essenza EGF, 2-4 spruzzi per idratare, ricostituire e preparare la pelle per sieri e crema idratante, “adoro questo prodotto perché è ottimo anche per idratare la pelle in qualsiasi momento, soprattutto nei climi secchi”, ha detto.

Il siero per idratare ulteriormente la pelle aiuta a prevenire e contrastare i segni dell’invecchiamento: gli ingredienti includono l’EGF d’orzo per aumentare l’idratazione e donare alla pelle un aspetto sano. La pelle idratata appare più carnosa, meno stanca e pronta per il trucco. L’attrice applica tre creme sulla pelle ogni sera prima di andare a letto per mantenere la pelle liscia ed elastica.

Ogni routine di cura della pelle dovrebbe iniziare con il detergente e quella di Demi non è diversa. L’attrice usa un balsamo detergente delicato ricco di oli vegetali per rimuovere le impurità della giornata. La sua formula preferita contiene una miscela nutriente di olio di jojoba, olio di avocado e glicerina che lavorano per bilanciare la produzione di sebo, rimuovere le impurità e idratare la pelle.

Poiché ha la pelle sensibile, Demi preferisce sempre un detergente delicato che non priva la pelle dei suoi oli naturali e dell’umidità. Altro step: per assicurarsi che tutto il trucco venga rimosso, all’attrice piace usare un panno delicato per la rimozione del trucco. Basta inumidire il panno con acqua e pulire delicatamente guance, sopracciglia e occhi e il trucco scomparirà.

Demi Moore e la sua skincare routine: segreti di bellezza

Demi Moore, attrice americana tra le più amate di Hollwood, ha conosciuto il successo mondiale negli anni Novanta. Dopo varie apparizioni al cinema, in tv e anche come modella, la notorietà arriva a livello mondiale nel film cult “Ghost – Fantasma”. Oggi all’età di 61 anni e dopo diversi matrimoni fallimentari, Demi Moore splende più che mai. Madre di tre figli ormai adulti la sexy attrice ed ex modella è molto presente sui social. Ma cosa sappiamo della sua skincare per una pelle così bella e luminosa? Abbiamo visto alcuni step di bellezza della star di Hollywood ma eccone altri da non sottovalutare.

Il prossimo passo nella routine di cura della pelle di Demi Moore è il siero. Ma non un siero qualsiasi. L’attrice americana utilizza mattina e sera un siero viso a base di peptidi per rassodare e sollevare la sua carnagione.

Altro step: applicare tre creme per il viso. L’idratazione gioca un ruolo importante nella routine di cura della pelle di Demi Moore, che utilizza quotidianamente tre diverse creme per il viso per mantenere la pelle liscia ed elastica: Biologique Recherche Creme Dermopurificante, Biologique Recherche La Grande Crème e Retrouve Intensive Replenishing Facial Moisturizer.

Ultimo step: drenaggio linfatico. Dopo aver applicato i suoi sieri e le sue creme, usa la sua pietra di quarzo rosa per “attivare il flusso sanguigno”. L’attrice lo strofina sulla mascella, lungo la fronte e lungo il collo per alleviare la tensione, scolpire la pelle e migliorare la sua luminosità naturale.

Questa tecnica di massaggio specializzata stimola la circolazione linfatica, riducendo gonfiore. Eliminando le scorie e aumentando l’equilibrio dei liquidi, favorisce una carnagione più chiara, riduce al minimo l’infiammazione e aumenta la luminosità naturale della pelle.