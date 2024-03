Luisa Ranieri è una delle attrici italiane più amate di sempre, non solo per il suo talento e versatilità ma anche per la sua bellezza mediterranea. A 50 anni Ranieri è più in forma che mai, ecco quali sono i suoi segreti di skincare.

La skincare routine di Luisa Ranieri

Luisa Ranieri, attrice e conduttrice tv, nata a Napoli, classe 1973, moglie dell’attore e collega di set Luca Zingaretti da cui ha avuto due figlie, è considerata una delle attrici più seducenti, affascinanti e naturali della televisione e cinema di casa nostra. A dicembre Ranieri ha compiuto 50 anni in tutta la sua forma smagliante, l’attrice è reduce da un enorme successo della terza stagione de “Le indagini di Lolita Lobosco” su Rai1. Diventata la regina della fiction Rai, nei panni del vicequestore di Bari, Luisa ha aggiunto un nuovo record alla sua carriera.

Luisa Ranieri, da sempre icona di eleganza e sensualità, ha iniziato la sua carriera artistica sul grande schermo nel 2001 con il film “Il principe e il pirata”, per la regia di Leonardo Pieraccioni. Da allora, ha continuato a distinguersi in diverse produzioni cinematografiche e televisive come Eros di Michelangelo Antonioni e poi con Ferzan Ozpetek con cui, dopo Napoli velata, ha girato Nuovo Olimpo. E ancora con “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino arriva a Hollywood. Ranieri, molto riservata e timida, ha incontrato suo marito durante le riprese della miniserie “Cefalonia”. I due si sono sposati il 23 giugno 2012, celebrando un matrimonio civile.

Solare, amante della moda e di scarpe, gelosamente conservate nel suo mega armadio, Luisa è la prova che la bellezza davvero non ha età e per lei il tempo sembra essersi fermato. Chiunque la guardi si domanda come fa ad avere una pelle cosi bella, luminosa, e sana anche a 50 anni? Vediamo allora la sua skincare, come ha confessato l’attrice napoletana.

Tutto sta nella cura quotidiana del suo viso, e in alcuni trucchetti anti-età per rallentare i segni del tempo. Per questo Ranieri applica mattina e sera la crema idratante e rimpolpante come la Synchro e la maschera Immuno di Gernetic. Poi l’attrice passa a un esfoliante leggero due volte a settimana, il tonico quando si strucca, e impacchi di “acqua minerale per non far seccare la pelle”. Infine, non espone mai la pelle al sole e quando lo fa (di rado) mette una protezione +50.

Luisa Ranieri e la skincare routine: segreti anti-età dell’attrice

Luisa Ranieri, attrice amatissima dal pubblico italiano e non solo, a 50 anni splende più che mai. La star de “Le indagini di Lolita Lobosco” fiction di successo targata Rai, ha fatto della sua passione per la recitazione e il teatro la sua vita. Affermata sia nel lavoro che nella vita privata, sposata con l’attore Luca Zingaretti, star di Montalbano, e mamma di due figlie Luisa si gode la sua età, senza più timori, insicurezze legate al corpo, ed è anche diventata musa del brand di bellezza parigino Global-Repair, per la linea di Haute Cosmétique ad azione nutri-rivitalizzante di Filorga consigliata alle over 50. Ma ecco quali sono alcuni dei suoi segreti di skincare routine.

Luisa Ranieri, tra le attrici più amate e considerate sensuali nel panorama della tv e del cinema contemporaneo, rivela che per mantenere la sua pelle così luminosa, compatta e tonica ha sempre dato molta importanza alla pulizia del viso e a tutti i prodotti che vanno a idratare e nutrire la pelle, in maniera profonda ma naturale, proteggendola durante la giornata. “Sto molto attenta al sole, evito esposizione diretta nei momenti più caldi e mi proteggo sempre”, dice la star della fiction Rai.

Negli anni, poi, Luisa ha detto che la sua skincare routine si è semplificata. Ora, per la sua pelle ad effetto anti-age, l’attrice partenopea e musa dei grandi registi, usa pochi prodotti ma di alta qualità, e si ricorda di andare a letto solo dopo aver pulito perfettamente la pelle e averla idratata e nutrita con trattamenti ad azione rivitalizzante. E gli effetti sono visibili sulla sua pelle, sempre perfetta in ogni occasione, anche senza filtri.