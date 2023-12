Megan Rapinoe, ex calciatrice statunitense, all’età di 38 anni ha annunciato il ritiro dal calcio. Ma qual è la sua cura della pelle, per un risultato idratato e sano? Ecco la sua skincare routine.

La skincare routine di Megan Rapinoe per una pelle bella e idratata

Megan Rapinoe, ex calciatrice statunitense, è stata centrocampista dell’OL Reign e della nazionale femminile statunitense, per cui ha vinto numerosi ori alle Olimpiadi e alla Coppa del Mondo FIFA. La star del calcio femminile, tra le più note al mondo, si è ritirata dopo i Mondiali 2023: attiva sui social, promotrice di battaglie per i diritti, ha rivelato la sua ossessione per la cura della pelle. Infatti, l’ex atleta ha sempre avuto una pelle invidiabile, sana, bella e idratata.

Per ottenere questo risultato Megan Rapinoe beve anche un sacco di acqua. “Posso dire dalla mia pelle se ho viaggiato molto o se ho bevuto troppo vino”, ha detto l’ex calciatrice. Secondo lei, infatti, troppe persone sottovalutano l’importanza dell’acqua e della protezione solare nella loro skincare routine di cura della pelle. Megan ha la pelle piuttosto chiara e questo va in contrasto col praticare uno sport all’aria aperta. “Indosso la protezione solare ogni giorno, qualunque cosa accada”, dice Rapinoe.

Per la detersione del viso Megan usa Foreo Luna Mini, uno strumento di pulizia, che toglie il trucco ed è attivo come esfoliazione, delicata ma efficace. Poi la skincare dell’ex calciatrice prosegue con un tonico, un siero antietà e il siero al colostro. Per il recupero dopo tante ore di allenamento, Megan si rilassa facendo il bagno di sale, prima di andare a letto e poi un po’ di stretching.

Per quanto riguarda il make up, l’ex atleta americana dice che sul campo ha sempre indossato solo una crema solare colorata. “Non posso indossare nessun tipo di mascara, altrimenti colerebbe dappertutto”. Ogni tanto invece riempie le sopracciglia con una matita, ma poi sta tanto tempo a ripulire il viso.

La skincare routine di Megan Rapinoe: step di bellezza

Megan Rapinoe, calciatrice, ex stella del calcio femminile americano, centrocampista della nazionale femminile USA, dice di sé da sempre di essere cresciuta come un maschiaccio e di non aver mai dedicato molta attenzione alla sua pelle, se non dopo i 30 anni. Ora, all’età di 38 anni e detto addio al calcio, la pelle di Megan Rapinoe è sempre luminosa sia che sia sul campo di calcio, che posi per un servizio fotografico chic, che esca per un appuntamento con la sua fidanzata, Sue Bird.

Ambassador di Shiseido, Megan ha spiegato che la sua nuova routine di bellezza include oltre alla protezione solare, i suoi prodotti preferiti, sieri antietà, creme idratanti, un profumo e una potente crema per gli occhi.

Per Megan Rapinoe avere una pelle bella e idratata senza doversi truccare troppo è stata un’enorme iniezione di fiducia. La stella del calcio per la sua skincare si affida anche ai consigli e al supporto della sua compagna, per sentirsi al meglio. Da quando la sua pelle è migliorata, fa la modella per marchi di moda globali, presenta una serie di documentari e gestisce la sua etichetta di streetwear.

Rapinoe è una fan così grande della Luna Mini di Foreo che è diventata una delle ambasciatrici del marchio. Il dispositivo, ricoperto da protuberanze in silicone, vibra mentre scorre sulla pelle, rimuovendo lo sporco o i residui di prodotto. “Rimuove tutto e non è troppo aggressivo con l’esfoliazione. Essendo sempre al sole, non posso fare un’esfoliazione aggressiva ogni giorno”, dice l’ex atleta.