Quando si parla di detersione quotidiana, c’è da scegliere tra fare la doccia o la vasca da bagno e sono due scuole di pensiero diverse. Quale preferire? Ecco tutte le differenze, pro e contro.

E’ meglio fare la doccia o la vasca da bagno? Le differenze

Quando dovete lavarvi, preferite fare la doccia più veloce e pratica o usare la vasca da bagno più rilassante ma duratura e a cui dedicare più tempo? Tra doccia e vasca da bagno, c’è da scegliere per due tipologie di pensiero diverse. Ma quali sono le differenze? La doccia agisce su due fronti, tonificando e rinvigorendo la pelle, rilassando i muscoli e tutte le tensioni. Inoltre, stimola il rilascio delle endorfine, per cui dopo ci si sente più sereni, oltre che rivitalizzati.

Il bagno nella vasca è invece completamente rilassante: la temperatura perfetta è di 37 gradi e si possono usare oli essenziali, bombe da bagno, sali. Si può stare in ammollo per un massimo di venti minuti, così da godere appieno di tutti i benefici della vasca.

Una cosa in comune, invece, è che sia la doccia che il bagno nella vasca, stimolano la rigenerazione cellulare. Il vapore infatti apre i pori permettendo di eliminare tossine e cellule morte e di far maggiormente penetrare nella pelle i benefici degli oli essenziali e dei sali.

Tra le differenze notiamo che la doccia è sintomo di praticità soprattutto se confrontata con una vasca perché a differenza di quest’ultima permette di lavarsi velocemente senza aspettare diversi minuti prima che si riempia. Il risparmio dell’acqua inoltre è un aspetto da prendere in grande considerazione quando ci troviamo davanti al dilemma di quale scegliere tra le due.

Se della doccia si dice sempre che è pratica, della vasca si può sostenere che è versatile perché svolge la doppia funzione di doccia o bagno, valida anche per gli anziani. Se decidiamo di installare una vasca con sportello e seduta, il momento del lavaggio diventa anche sicuro.

Doccia o vasca da bagno? Pro e contro

Doccia o vasca da bagno? Tra le due ci sono tante differenze e per questo la scelta è ardua. Per una corretta pulizia e igiene quotidiana entrambe le scelte sono giuste ma hanno particolarità e benefici diversi. Ricordiamo che fare il bagno in vasca non solo rilassa ma con le moderne vasche da bagno si può creare una piccola spa domestica, sempre pronta all’uso e sempre a portata di mano.

Pensiamo, per esempio, alla vasca idromassaggio: dotata di sedute ergonomiche, consente di regolare i getti d’acqua a nostro piacimento, anche direzionandoli verso le parti del corpo che più hanno bisogno di una coccola.

Altro beneficio della vasca è il vantaggio della pulizia. Una vasca si pulisce più rapidamente e, soprattutto, con più facilità. Realizzata solitamente con un unico materiale, la vasca non ha vetri che si macchiano di calcare o scomode rientranze difficili da pulire con spugna e detergente.

E la doccia? Anche la doccia può essere altrettanto rilassante, o rinvigorente a seconda della temperatura dell’acqua preferita. Occorre meno tempo in genere per fare la doccia rispetto a quello necessario per un bagno; e non presenta problemi di accessibilità se ben progettata.