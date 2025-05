Superare le barriere architettoniche: il ruolo dei servoscala

La facile accessibilità degli ambienti, sia pubblici che privati, è un elemento fondamentale per garantire l’autonomia e la partecipazione attiva delle persone con disabilità.

Per quanto siano stati fatti importanti passi avanti al riguardo, le barriere architettoniche sono ancora oggi diffuse in molte strutture residenziali e negli edifici condominiali e limitano sensibilmente la possibilità di movimento incidendo negativamente sulla qualità di vita di chi si trova in condizioni di ridotta mobilità. È quindi importante intervenire con soluzioni tecniche che rendano gli spazi più fruibili e funzionali.

Tra gli strumenti maggiormente adottati per facilitare la mobilità verticale delle persone con disabilità o rilevanti difficoltà motorie ci sono i servoscala, dispositivi che consentono di superare dislivelli, scale e rampe con modalità sicure e che sono relativamente semplici da installare.

Il loro impiego è particolarmente diffuso in abitazioni private, condomini e luoghi pubblici dove non è possibile, o economicamente sostenibile, procedere con l’installazione di un ascensore.

Cos’è un servoscala e come funziona

Il servoscala, altrimenti noto come montascale a pedana, è un impianto di sollevamento progettato per accompagnare una persona lungo una scala, sia essa rettilinea o curvilinea, grazie un sistema motorizzato. È dotato di una piattaforma su cui l’utente può salire con la propria carrozzina. Il binario di guida viene fissato lungo la parete o direttamente sui gradini e il movimento avviene in modo fluido e controllato, con sistemi di sicurezza integrati per evitare urti o arresti improvvisi.

Una delle caratteristiche principali dei servoscala è la possibilità di personalizzazione: le dimensioni, la forma e le finiture possono essere adattate alle caratteristiche della scala e alle esigenze dell’utente. Inoltre, questi dispositivi sono progettati per occupare il minor spazio possibile quando non sono in uso, permettendo così il passaggio libero degli altri utenti delle scale.

Servoscala e montascale: incentivi per l’abbattimento delle barriere architettoniche

L’installazione di servoscala rientra tra gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, previsti e incentivati dalla normativa italiana. La Legge 13/1989 è uno dei riferimenti normativi in materia e stabilisce criteri e contributi economici per favorire l’accessibilità delle abitazioni private. Tale legge si applica sia agli edifici di nuova costruzione che agli immobili esistenti, promuovendo soluzioni tecniche compatibili con le caratteristiche strutturali degli edifici.

Inoltre, attualmente è possibile usufruire di una detrazione fiscale pari al 75% delle spese sostenute per questo tipo di interventi, come stabilito dalla normativa relativa all’eliminazione delle barriere architettoniche. Questa agevolazione, salvo proroghe, sarà applicabile fino al 31 dicembre 2025 e prevede un limite di spesa che varia in base al tipo di immobile. Il beneficio si traduce in una riduzione significativa dei costi, rendendo l’installazione del servoscala una soluzione non solo utile, ma anche economicamente accessibile.

Contesti di utilizzo e requisiti tecnici

Un servoscala può essere installato sia in ambienti interni che esterni, a condizione che siano rispettate alcune specifiche tecniche relative alla stabilità della struttura, alla resistenza agli agenti atmosferici e alla sicurezza dell’utilizzatore.

Nei condomini, l’installazione può avvenire anche senza il consenso unanime dei condomini, qualora l’impianto serva a garantire il diritto alla mobilità di una persona con disabilità certificata, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

È importante che il progetto venga seguito da tecnici qualificati in grado di valutare la conformità alle normative, l’impatto estetico e funzionale dell’impianto, nonché la compatibilità con gli spazi a disposizione.

In fase di scelta e progettazione, è opportuno considerare anche la facilità d’uso per l’utente, l’affidabilità del sistema e la semplicità delle operazioni di manutenzione.