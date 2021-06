Quando vogliamo migliorare l’aspetto dei nostri capelli, ringiovanirli, liberarli dalla forfora, ma soprattutto evitarne la caduta, un ottimo rimedio può essere l’utilizzo del tè verde, che apporta diversi benefici anche al cuoio capelluto.

Tè verde: proprietà e benefici per capelli

Il tè non è solo una bevanda gustosa e perfetta sia in inverno che in estate, anche perché poverissima di calorie, ma è anche un validissimo aiuto per alcuni trucchi di bellezza! In particolare, il tè verde – così come anche il tè nero – grazie alle sue proprietà e alle sostanze che contiene svolge diversi effetti benefici per i nostri capelli:

Riduce la forfora : essendo un vero e proprio antiossidante e antibatterico, il tè verde è ottimo per ristabilire la cute del cuoio capelluto, essendo anche molto delicato.

rende il tè verde anche protettivo nei confronti di batteri e funghi. La caffeina contenuta nel tè verde svolge diverse funzioni eccezionali: anzitutto, riduce il rischio di caduta dei capelli perché inibisce la formazione dell’ormone che la causa, ovvero il DHT.

Tè verde, benefici per capelli: come usarlo

Essendo liquido, il tè verde è molto adatto quando dobbiamo effettuare dei risciacqui oppure aggiungendolo ad altri tipi di impacchi come quelli all’henné o alle tinture.

Per effettuare il risciacquo invece esistono due modalità: o lo si spruzza sui capelli attraverso uno spray in cui abbiamo versato il tè; oppure lo si versa direttamente sulla testa, massaggiando nel contempo la cute. Una volta fatto ciò, lasciamo in posa il tè per al massimo una mezz’ora.

Tè verde, benefici per capelli: consigli

Per fare in modo che l’azione del tè verde sia tanto efficace da ridurre la caduta dei capelli, velocizzarne la crescita, renderli più splendenti e sani, dobbiamo seguire questa pratica che porta tanti benefici almeno due o tre volte a settimana per un paio di mesi. Inoltre, una volta applicato il tè sui capelli, è bene risciacquare sempre con acqua – preferibilmente fredda – per pulire del tutto i capelli.