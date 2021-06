Le alghe sono delle piante acquatiche che crescono nei mari, nei fiumi e nei laghi. Si tratta di un prodotto molto utile per migliorare l’aspetto e la salute della pelle, infatti i benefici che regalano alla cute sono davvero numerosi.

Scopriamo insieme quali sono i principali motivi per sfruttare questo ingrediente benefico naturale.

Alghe: benefici per la pelle

Le alghe possiedono degli importanti benefici nei confronti della pelle. Esse infatti sono in grado di regolare la produzione di sebo e di diminuire quindi l’acne. Queste piante acquatihe sono quindi molto utili per lenire anche le pelli arrossate per via delle importanti proprietà antinfiammatorie e di conseguenza sono utili in caso di rosacea e di pelle molto sensibile.

Le alghe aiutano anche a illuminare la pelle e rendono la cute uniforme. Sono poi capaci di esfoliare la pelle eliminando le cellule morte. Tra i benefici che offrono ricordiamo anche la capacità di idratare la pelle a fondo. Tale beneficio deriva deriva dall’elevato contenuto acidi grassi essenziali.

Alghe per mantenere la pelle giovane

Le alghe rosse sono particolarmente utili per mantenere la pelle giovane a lungo. Queste hanno un’azione antiossidante molto importante che permette di contrastare i radicali liberi e quindi di mantenere la pelle bella da vedere.

L’azione dell’alga rossa è in grado anche di nutrire le fibre di elastina e di collagene, di conseguenza creano un effetto lifting immediato.

Per avere dei benefici reali chiaramente è necessario essere costanti nell’utilizzo di questo prodotto naturale che, con il tempo, migliora l’aspetto della pelle.

Alghe per tonificare la pelle

Le alghe sono anche in grado di rendere la pelle più tonica perchè stimolano e riattivano i geni coinvolti nella sintesi di collagene, elastina e acido ialuronico.

Queste sono le molecole in grado di rendere la pelle tonica e proprio per questo le alghe sono utili per donare tonicità alla cute.