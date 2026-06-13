Termovalorizzatore Roma: il team di esperti che vigilerà sulla salute dei cittadini

Il futuro del termovalorizzatore di Santa Palomba a Roma è al centro dell’attenzione non solo per le sue implicazioni ambientali, ma anche per gli effetti sulla salute pubblica. Per garantire la trasparenza e la sicurezza, un gruppo di esperti è stato incaricato di monitorare attentamente l’impatto dell’impianto sulla popolazione locale.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Lazio, mira a creare un sistema di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica che copra tutte le fasi del progetto, dall’avvio alla piena operatività. Il termovalorizzatore, la cui entrata in funzione è prevista per settembre 2029, rappresenta un passo cruciale nella gestione dei rifiuti della Capitale.

Il ruolo del tavolo tecnico

Il tavolo tecnico, composto da rappresentanti delle ASL, del Dipartimento di Epidemiologia, di Arpa Lazio e di Roma Capitale, avrà il compito di definire un piano dettagliato per il monitoraggio e la sorveglianza sanitaria. Questo piano includerà la raccolta di dati epidemiologici, l’analisi degli esiti sanitari e la definizione di protocolli operativi.

Tra i membri del tavolo figurano Andrea Siddu, dirigente dell’Area Promozione della Salute e prevenzione della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria, Francesco Amato, direttore generale della ASL Roma 2, e Giuseppe De Angelis, direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL. Inoltre, partecipano anche Paola Michelozzi del Dipartimento di Epidemiologia della ASL Roma 1 e Marco Rizzuto di Arpa Lazio.

Le fasi del monitoraggio

Il piano di sorveglianza sarà strutturato in tre fasi principali: la fase ante operam, che precede l’avvio dell’impianto, la fase in corso d’opera e la fase post operam. Durante queste fasi, gli esperti analizzeranno coorti di residenti nei comuni limitrofi all’impianto, confrontando i loro dati epidemiologici con quelli di aree di riferimento non esposte alle emissioni.

Tutti i dati raccolti saranno digitalizzati e resi accessibili alle amministrazioni locali e alla cittadinanza, garantendo trasparenza e accessibilità. Questo approccio mira a creare un sistema di sorveglianza scientifica inattaccabile, capace di fornire risposte chiare e precise sulle reali ricadute del termovalorizzatore sulla salute pubblica.

Le rassicurazioni delle istituzioni

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha più volte ribadito che il termovalorizzatore sarà un impianto sicuro e non inquinante. Secondo Gualtieri, l’impianto utilizzerà le tecnologie più avanzate disponibili, con standard di filtraggio dei fumi e tetti di emissione più rigidi rispetto alle direttive europee.

Nonostante le rassicurazioni, le proteste da parte dei cittadini e dell’opposizione non sono mancate. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha espresso perplessità sulle modalità di trasporto dei rifiuti all’impianto su ferro, sollevando preoccupazioni sull’impatto logistico e ambientale.

In questo scenario, il tavolo tecnico avrà il delicato compito di far parlare i dati clinici, separando la propaganda politica dalla tutela della salute pubblica. La speranza è che il monitoraggio scientifico possa fornire risposte chiare e contribuire a ridurre le tensioni legate al progetto.