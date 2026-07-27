La nomina di Alessandro Delle Donne alla guida dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento

Un importante cambiamento è in arrivo per l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Alessandro Delle Donne avvocato e dirigente pubblico con una lunga esperienza nel settore sanitario, è stato nominato commissario straordinario. La Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) ha espresso le proprie congratulazioni, sottolineando l’importanza di questa nomina.

La notizia è stata accolta con entusiasmo dal presidente di Fiaso, Giuseppe Quintavalle che ha dichiarato: “Ad Alessandro Delle Donne rivolgo, a nome di Fiaso e personalmente, i migliori auguri per questo nuovo importante incarico. La sua lunga esperienza e la conoscenza del sistema sanitario saranno preziose per accompagnare l’Asp di Agrigento in una fase importante e rafforzarne la capacità di risposta ai bisogni del territorio.”

Il percorso professionale di Alessandro Delle Donne

Delle Donne vanta un curriculum impressionante. Attualmente, ricopre il ruolo di commissario dell’IRCCS Giovanni Paolo II di Bari. In precedenza, ha guidato l’ASL BT e coordinato la Rete oncologica pugliese e l’Alleanza Mediterranea Oncologia in Rete. La sua esperienza nel settore sanitario è ampia e variegata, rendendolo una figura di spicco nel panorama sanitario italiano.

Le sfide future per la Asp di Agrigento

La nomina di Delle Donne arriva in un momento cruciale per l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Il nuovo commissario dovrà affrontare diverse sfide, tra cui il rafforzamento dei servizi sanitari e l’ottimizzazione delle risorse disponibili. La sua esperienza nella gestione di strutture complesse e nella coordinazione di reti sanitarie sarà fondamentale per garantire un servizio efficiente e di qualità ai cittadini.

La comunità di Agrigento guarda con fiducia a questo nuovo capitolo, sperando che la leadership di Delle Donne possa portare miglioramenti significativi nel sistema sanitario locale. La sua capacità di innovare e di adattarsi alle esigenze del territorio sarà messa alla prova, ma le sue competenze e la sua esperienza lasciano ben sperare per il futuro.