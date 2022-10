La tisana cacao, arancia e cannella fa ingrassare?

La giusta tisana per il tuo stato d’animo in ogni momento della giornata. Il Cacao, dalla nota aromatica ricca ed inconfondibile, regola il tono dell’umore e sostiene il metabolismo. L’Arancia dall’avvolgente sapore agrumato e la Cannella dalle note speziate favoriscono la digestione, donando alla tisana un delizioso equilibrio di armonia e gusto.

Le tisane insieme ad uno stile di vita sano ed una dieta varia ed equilibrata, sono il rimedio ideale per prendersi cura di sé. Ma questa tisana, fa ingrassare?

Tisana cacao arancia e cannella: fa ingrassare?

Negli ultimi tempi, l’utilizzo della cannella per dimagrire è diventato sempre più comune, ma è poco chiaro come e perchè questa spezia possa aiutare a perdere peso.

Pur contenendo cacao, questa tisana ha in realtà l’effetto opposto a quello di prendere peso.

Anzi, le sue proprietà, con l’arancia e la cannella permettono di accelerare il metabolismo e bruciare i grassi più velocemente. Soprattutto per la cannella, che come citato sopra, ha degli effetti dimagranti molto efficaci.

La cannella aiuta a: ridurre la fame nervosa, abbassare i livelli di glucosio nel plasma: la cannella può dunque aiutare a controllare i picchi e le successive cadute di insulina. In questo modo, si evitano attacchi di stanchezza e affaticamento improvvisi e il conseguente desiderio di consumare zuccheri.

Grazie a questa proprietà risulta anche utile per chi soffre di diabete di tipologia 2. Aiuta a drenare: consumare ogni giorno la cannella con miele o limone aiuta a sgonfiare e drenare i liquidi in eccesso. Digerire: la cannella ha proprietà eupeptiche, favorendo la digestione e riducendo il senso di nausea. Ridurre le infiammazioni: non solo la cannella aiuta ad alleviare infiammazioni a livello articolare, riduce anche infiammazioni interne. Inoltre, consumare cannella può contribuire a ridurre il senso di pesantezza.

Fa davvero ingrassare la tisana cacao arancia e cannella?

Bisogna chiarificare che gli studi riguardanti l’utilizzo della cannella per dimagrire sono ancora pochi e si basano su campioni ristretti. Ciò nonostante, i risultati sono finora positivi e sembrano confermare l’ipotesi che le proprietà della cannella possano favorire il nostro organismo.La nostra tisana arancia cacao e cannella, può essere quindi considerata un rimedio dimagrante e non una bevanda che fa ingrassare.

