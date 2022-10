Alga Spirulina per dimagrire: benefici, utilizzi e miglior integratore

L’Alga Spirulina spegne il senso di fame, fa sentire più sazi e più a lungo e, pertanto, aiuta nella perdita di peso. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i suoi benefici e utilizzi e dove acquistare il miglior integratore alimentare a base di Alga Spirulina.

Alga Spirulina per dimagrire: benefici

Una delle ragioni per cui perdere peso può essere difficile è legata alla difficoltà che una persona fa di consumare molte meno calorie rispetto a quante l’organismo ne consuma di solito. Per far sì che questo accada, infatti, è importante abbandonare i cibi altamente calorici e prediligere, invece, quelli ipocalorici. La maggior parte delle volte, però, modificare il proprio regime alimentare è complicato, ragione per cui, perdere peso diventa difficile. Da questo punto di vista, l’Alga Spirulina diventa un ottimo alleato perché, essendo povera di calorie e ricca di antiossidanti, oltre che di nutrienti, proteine e vitamine di fonti diverse, contribuisce a spegnere il senso di fame, facendoti sentire più sazio e più a lungo, e a togliere l’infiammazione e l’accumulo di tossine dall’organismo, altri fattori che ostacolano la perdita di peso.

Conseguenze dirette dell’aumento di peso sono l’obesità e il diabete, due condizioni strettamente legate, a loro volta, a livelli eccessivi di zuccheri nel sangue. La spirulina riduce i livelli degli zuccheri nel sangue e, pertanto, abbassa il rischio di sviluppare il diabete e/o diventare obesi.

La spirulina può abbassare la pressione sanguigna, riducendo lo stress sull’organismo e controllando l’andamento del peso, e i livelli di colesterolo nel sangue per le sue proprietà ipolipemizzanti.

Alga Spirulina per dimagrire: utilizzi

La spirulina è un’alga microscopica di un colore misto tra il verde e il blu, che cresce nelle aree più calde del mondo, ma che può essere riprodotta anche in laboratorio. Dati i benefici che questa sostanza ha sulla salute e il benessere di una persona, oggi, l’alga spirulina si consuma sotto forma di compresse, polvere in bustina, in bevande a base di spirulina e può essere aggiunta anche alle proprie pietanze.

L’utilizzo più comune dell’Alga Spirulina, tuttavia, è sotto forma di integratore alimentare. Il mercato, oggi, ne propone diversi. Nel paragrafo che segue, tuttavia, noi vi proponiamo quello che riteniamo sia il miglior integratore alimentare naturale a base di Alga Spirulina e Gymnema.

Alga Spirulina per dimagrire: miglior integratore alimentare

Modificare le proprie abitudini alimentari è importante se non per perdere peso, almeno per cercare di rimanere con un peso stabile nel tempo. Tuttavia, non sempre si è in grado di modificare le proprie abitudini alimentari, anche perché rinunciare ai cibi che si amano e che fanno stare bene non è semplice. Chi si trova in questa situazione, purtroppo, tende ad ingrassare più velocemente rispetto ad altri e, soprattutto, tende ad avere maggiori difficoltà a perdere peso rispetto ad altri. Queste persone, pertanto, potrebbero valutare l’ipotesi di assumere un integratore alimentare, che acceleri il metabolismo di grassi e carboidrati, spenga il senso di fame, interrompa sul nascere la fame nervosa e faccia perdere, di fatto, i chili di troppo per ritornare a vivere bene e in salute.

Spirulina Ultra è il primo integratore alimentare progettato allo scopo di bruciare il metabolismo di grassi e carboidrati, spegnere sul nascere la fame nervosa e contribuire al senso di sazietà e appagamento durante i pasti, attraverso l’azione sinergica di principi attivi naturali al 100%, come:

la Spirulina, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

la Gymnema, che potenzia i benefici che la spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

