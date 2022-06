Una casa a misura di gatto: tutto ciò che serve per farlo sentire a suo agio

Quanto è importante sentirsi a proprio agio nell’ambiente domestico? La casa è luogo di comfort, un rifugio nel quale si respira un’atmosfera di familiarità e ci si sente davvero bene. Lo stesso vale per i nostri amici a quattro zampe, ma come realizzare una casa a misura di gatto?

Tutto l’occorrente per una casa a misura di gatto

Il gatto è un animale molto indipendente e all’apparenza dal facile adattamento. Tuttavia, puntare sull’organizzazione dei giusti spazi si rivela fondamentale. In una casa a misura di gatto lo spazio è di primaria importanza. Non è necessaria una grande ampiezza degli ambienti domestici, ma è importante che in essi i mici si possano muovere con sicurezza e comodità. In particolare, è bene assicurarsi che il micio raggiunga facilmente il suo spazio preferito, affinché sia sereno, tranquillo e si senta a suo agio in casa.

A seconda dell’età e delle esigenze di ogni gatto, l’organizzazione degli spazi potrebbe essere diversa, ma ci sono degli standard che è utile rispettare. I gatti più giovani, per esempio, saltano facilmente da una mensola all’altra (e non solo), colmando così anche le distanze maggiori. Non è lo stesso per chi è un po’ più in là con gli anni o soffre di artrite. Di norma, si ritiene che un gatto richieda un minimo di 18 piedi quadrati del totale disponibile. Quello che deve assolutamente essere tenuto in considerazione è che i gatti hanno un grande bisogno di arrampicarsi, oltre a necessitare alcuni posti nascosti nei quali amano rifugiarsi, senza tralasciare lo spazio sul pavimento, dove spesso si siedono comodamente o giocano senza fermarsi. Per una casa che sia davvero a misura di gatto, tutte queste accortezze non possono mancare. Non solo: se a gironzolare da una stanza all’altra c’è più di un gatto, è importante che lo spazio su misura sia organizzato per ognuno di loro.

Non solo lo spazio: affinché il gatto sia davvero a suo agio in casa, è importante porre attenzione ad altri bisogni. In particolare:

Autonomia : i gatti sono animali tendenzialmente indipendenti e solitari. Per loro è importante organizzare un apposito spazio in cui possa trovare tutto l’occorrente per vivere serenamente la sua routine giornaliera, disponendo di lettiera e sabbietta, ciotole per bere e mangiare, fino a tiragraffi o altre strutture appositamente pensate per il benessere e i bisogni del micio;

: i gatti sono animali tendenzialmente indipendenti e solitari. Per loro è importante organizzare un apposito spazio in cui possa trovare tutto l’occorrente per vivere serenamente la sua routine giornaliera, disponendo di lettiera e sabbietta, ciotole per bere e mangiare, fino a tiragraffi o altre strutture appositamente pensate per il benessere e i bisogni del micio; Calma , predisponendo uno spazio che sia il più possibile silenzioso (i gatti, infatti, non amano il caos e i rumori forti);

, predisponendo uno spazio che sia il più possibile silenzioso (i gatti, infatti, non amano il caos e i rumori forti); Vie di fuga , per permettere ai gatti di sfuggire ai pericoli e soddisfare il proprio istinto di libertà. Installare una gattaiola può essere un importante aiuto per il gatto, che potrà uscire e rientrare liberamente e quando più lo desidera;

, per permettere ai gatti di sfuggire ai pericoli e soddisfare il proprio istinto di libertà. Installare una gattaiola può essere un importante aiuto per il gatto, che potrà uscire e rientrare liberamente e quando più lo desidera; Stabilità, organizzando spazi per i mici che non siano soggetti a particolari cambiamenti (evitando così che siano vittime dello stress).

La casa ideale per i gatti “da appartamento”

Alcuni gatti sono per natura più predisposti agli ambienti domestici, preferendo restare in casa con i padroni e magari anche con altri animali. Per chi preferisce un gatto d’appartamento, il consiglio è optare per una razza dal carattere socievole e non troppo distaccato (anche se ogni gatto ha sfumature caratteriali differenti, proprio come gli esseri umani). Tra le razze più portate alla vita indoor, rientrano:

British Shorthair;

Moggy;

Persiano;

Ragdoll;

Siamese;

Sphynx.

Per i gatti che trascorrono le proprie giornate in casa è importante organizzare degli spazi anche in verticale e non solo sul pavimento, in quanto a loro piace arrampicarsi: mensole e davanzali sono tra gli spazi preferiti dai nostri amici a quattro zampe. In questo modo, il micio sarà libero di saltare ed esplorare, soddisfacendo i propri istinti. Spesso, seduto su una mensola, il gatto si limita a osservare attentamente ciò che gli accade attorno.

Quando hanno paura oppure ogni volta che sentono il bisogno di stare un po’ da soli, i gatti vogliono nascondersi in un rifugio che sia tutto loro. Basta una scatola, ma anche un piccolo spazio dietro il divano o sotto al letto.

Importante, inoltre, che la casa disponga di sufficiente spazio per gli oggetti di cui il gatto non può proprio fare a meno: dalla cuccia alle ciotoline per il cibo e l’acqua, fino alla cassetta con la lettiera e al tiragraffi. Per coinvolgere il tuo amico peloso, ma anche per tenerlo attivo e stimolare la sua agilità mentale, è utile alternare i giochi: la maggior parte dei gatti ama la lucina laser (impazzisce pur di seguirla) e un pupazzo a forma di topo legato all’estremità di un laccio.

La casa ideale per i gatti “outdoor”

Alcuni gatti alternano il riposo (e il gioco) in casa alle avventure lontano dalle mura domestiche. Generalmente, i maschi gironzolano più delle femmine, i gatti giovani sono più avventurosi, mentre i mici dal carattere più schivo e riservato potrebbero preferire il giardino, restando vicini a casa.

Per permettere al proprio gatto di godere degli spazi esterni senza preoccuparsi troppo per il rischio di perdere a lungo le sue tracce, il consiglio è quello di posizionare delle recinzioni, ma non è la sola accortezza. In particolare, per permettergli di soddisfare i suoi istinti, è possibile:

Posizionare punti di osservazione in alto , in modo che il gatto possa monitorare tutto il suo territorio , ma anche posti in alto nei quali possa sentirsi al sicuro ;

, in modo che il gatto possa , ma anche ; Disporre di luoghi soleggiati nei quali rilassarsi e riposare ;

; Organizzare un piccolo rifugio per ripararsi da pioggia e vento ;

; Lasciargli acqua da bere , ma anche tronchi o rami da grattare (considerando che i mici solitamente preferiscono la corteccia ruvida);

, ma anche (considerando che i mici solitamente preferiscono la corteccia ruvida); Piante cat friendly, come l’erba gatta (che favorisce la digestione), la menta gattaia e il catnip (che funge da stimolante), il caprifoglio – che avrebbe un effetto analogo a quello del catnip – o la valeriana, famosa per il suo effetto calmante.

None