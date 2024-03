Uno Sguardo Approfondito sul Trattamento di Ansia, Ipocondria e Attacchi di Panico

(Adnkronos) –

La psicologia moderna affronta una vasta gamma di disturbi, e tra questi, ansia, ipocondria e attacchi di panico sono tra i più comuni e complessi. Claudia De Masi, psicologa e psicoterapeuta a Roma, ha focalizzato la sua pratica professionale su queste specifiche patologie, utilizzando un approccio basato sulla Terapia Breve Strategica del prof. Giorgio Nardone presso la cui scuola ad Arezzo si è specializzata. Ansia: Un Disturbo Diffuso e Multiforme In Italia, più del 9% della popolazione soffre di ansia, una condizione che si manifesta in molteplici forme, come l'ansia generalizzata, il disturbo da stress post-traumatico, la fobia sociale e il disturbo ossessivo-compulsivo. L'ansia è caratterizzata da preoccupazione cronica, tensione nervosa e una costante sensazione di allarme, che possono interferire significativamente con la vita quotidiana. Claudia De Masi tratta l'ansia non solo come un insieme di sintomi, ma come una sfida complessa che richiede un approccio personalizzato. Il suo lavoro aiuta i pazienti a identificare e modificare pensieri e comportamenti disfunzionali, fornendo loro strumenti per gestire lo stress e migliorare la qualità della vita. L'ipocondria, che colpisce fino al 10% della popolazione italiana, è caratterizzata da una preoccupazione esagerata per la salute fisica, spesso senza una base medica reale. Questo disturbo può portare a un eccessivo controllo del proprio corpo, visite mediche frequenti e una costante paura di malattie gravi.

Claudia De Masi si concentra sull'aiutare i pazienti a riconoscere e cambiare i loro schemi di pensiero ipocondriaci. Attraverso un approccio strategico, lavora per ridurre l'ansia legata alla salute e per insegnare ai pazienti come gestire le loro preoccupazioni in modo più salutare. Gli attacchi di panico, che interessano fino al 4% degli italiani, sono episodi improvvisi di terrore intenso. Questi attacchi possono includere sintomi come tachicardia, difficoltà respiratorie, sudorazione e sensazione di perdita di controllo. La paura di questi attacchi può limitare significativamente la vita di una persona, portando a evitare situazioni che potrebbero scatenarli e a limitare, di conseguenza, la propria libertà abbassando, di molto, la qualità della vita. Nel trattamento degli attacchi di panico, Claudia De Masi adotta tecniche specifiche per aiutare i pazienti a gestire e interrompere il ciclo di panico. L'obiettivo è fornire strumenti pratici per affrontare i sintomi e recuperare una percezione più equilibrata e funzionale degli stimoli che creano paura. L'Approccio Breve Strategico

La Terapia Breve Strategica, centrale nella pratica di Claudia De Masi, è particolarmente efficace nel trattamento di queste patologie. Questo approccio si concentra su soluzioni rapide e pragmatiche, permettendo ai pazienti di vedere miglioramenti in tempi brevi. Questo tipo di terapia si focalizza prevalentemente sul qui e ora, esplorando i meccanismi che mantengono o incrementano i problemi e individuando strategie per risolverli. Il percorso terapeutico inizia con una valutazione completa, l'individuazione dell'obiettivo terapeutico seguita dalla definizione di un piano di trattamento su misura. Ogni paziente è guidato attraverso un processo di auto-scoperta e apprendimento, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza dei propri meccanismi disfunzionali per imparare come disinnescarli e gestirli e migliorare, di conseguenza, il proprio benessere. La dott.ssa Claudia De Masi offre un percorso terapeutico collaudato, funzionale e pragmatico per coloro che affrontano ansia, ipocondria e attacchi di panico. Il suo approccio, basato sulla Terapia Breve Strategica permette un percorso efficace e personalizzato, supportando i pazienti nel raggiungere un equilibrio emotivo e una migliore qualità di vita.