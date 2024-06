Vacanze estive in Val di Sole: relax e benessere

La Val di Sole è una bellissima valle del Trentino. Si sviluppa per circa 40 km lungo il torrente Noce; è un vero e proprio centro benessere a cielo aperto; buona parte del suo territorio, infatti, è tutelato a sud dal bellissimo Parco Naturale Adamello Brenta e a nord dal Parco Nazionale dello Stelvio.

La Val di Sole consta anche di due valli laterali, la Val di Rabbi e la Val di Peio; la circondano le Dolomiti del Brenta, il Gruppo dell’Adamello, la Catena delle Maddalene e il gruppo Ortles Cevedale.

Dove soggiornare in Val di Sole?

Se state pianificando una vacanza estiva in questa splendida zona del Trentino, il miglior suggerimento che possiamo darvi è quello di soggiornare nello splendido hotel Tevini con SPA in Trentino, per la precisione a Daolasa.

L’hotel Tevini è un 4 stelle Superior che sicuramente non deluderà le vostre più alte aspettative. Fra i molti servizi che offre ricordiamo in particolare le piscine, le aree relax, la zona SPA, le saune, la palestra, i trattamenti benessere di vario tipo. Da sottolineare c’è poi la squisita offerta gastronomica che combina sapientemente i sapori mediterranei con le tradizionali specialità trentine.

Al vostro arrivo in hotel, inoltre, vi sarà consegnata gratuitamente la Trentino Guest Card che offre molti vantaggi fra cui la libera circolazione in tutto il Trentino con i pullman gestiti dalla società Trentino Trasporti e l’accesso scontato a musei, siti storici, siti naturalistici ecc.

Val di Sole: il luogo ideale per vacanze attive

La Val di Sole è una destinazione ideale per tutti coloro che prediligono le vacanze attive. A seconda delle preferenze si possono fare rilassanti passeggiate oppure escursioni più impegnative. Una passeggiata non particolarmente impegnativa è quella che parte da Pellizzano, un paese poco distante dall’hotel Tevini, e che conduce al Lago dei Caprioli (Lago di Fazzon); ha una lunghezza di circa 7 km e la segnaletica da seguire è la seguente: Sentiero degli Gnomi, Fazzon, Lago dei Caprioli.

Sicuramente consigliata è un’escursione da fare in Val di Rabbi, una delle valli laterali della Val di Sole. Si parte da Rabbi in auto e si seguono le indicazioni che portano al parcheggio di Coler dove si deve lasciare l’auto. Dal parcheggio ci si dirige fino alla Malga Stablasolo e da qui si inizia il giro che porta alle belle cascate di cascate di Saènt.

Se alle escursioni o alle passeggiate a piedi preferite la bici, potrete divertirsi sulla ciclabile della Val di Sole che costeggia il fiume Noce.

A proposito del fiume Noce, forse non tutti sanno che è uno dei più indicati per praticare il rafting, come del resto ha puntualizzato la nota rivista National Geographic.

In Val di Sole ci sono anche aree per praticare il golf (a Colli oppure a Valbione).

Gite in località vicine

Partendo dal vostro hotel in auto c’è la possibilità di raggiungere piuttosto velocemente alcune interessanti località come per esempio Madonna di Campiglio (circa 30 minuti), Folgarida (circa 15 minuti), Cles (la principale località della Val di Non, 25 minuti), Peio (circa 25 minuti), Ossana (10 minuti) e Trento (circa un’ora).