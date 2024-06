Benessere al top con un day SPA a Montegrotto Terme

Arriva per tutti, prima o poi, un momento in cui è necessario pensare al proprio benessere personale mettendosi alle spalle lo stress che, inevitabilmente, si accumula dopo un lungo periodo di impegni personali, di lavoro, di studio e/o di problemi più o meno importanti.

Un’ottima idea potrebbe essere quella di un day SPA e terme a Montegrotto, località padovana ubicata in uno dei più importanti poli termali d’Europa, il Bacino Termale Euganeo. Potreste per esempio recarvi all’Hotel Garden Terme, un 4 stelle superior di notevole eleganza che mette a disposizione dei propri ospiti percorsi benessere fra cui scegliere. Fra i servizi inclusi vi sono: accappatoio e telo spugna per la giornata, accesso al centro termale (dotato di 3 piscine e attrezzi sommersi, idromassaggi e lettini effervescenti, due percorsi vascolari Kneipp e musica subacquea); è possibile inoltre usufruire di Internet e di connessione wi-fi.

Diverse le opzioni fra cui scegliere: Mini Day SPA, Garden SPA Day, Thermal SPA Day, un Romantic SPA Day per due (ideale per una giornata romantica) e un Beauty SPA Day.

Perché scegliere un Day SPA?

Un Day SPA è un’ottima idea per ritagliarsi una giornata di intenso benessere, una vera e propria pausa rigenerante per mente e corpo; è un’opzione particolarmente interessante per sfruttare al meglio un giorno libero, un week-end o una pausa di un giorno dopo alcune settimane particolarmente stressanti.

Le strutture, come accennato in precedenza, mettono a disposizione diversi pacchetti fra i quali scegliere seconda delle proprie necessità e delle proprie preferenze.

Perché scegliere Montegrotto Terme?

Le acque delle Terme di Montegrotto sono acque salso-bromo-iodiche con temperatura superiore a 40 °C (acque ipertermali) e da tempo sono noti i benefici che possono apportare all’organismo; in particolare sono utili dal punto di vista terapeutico e rigenerativo, grazie alla loro particolare composizione. Le loro principali proprietà sono quella antidolorifica e quella antinfiammatoria. È altresì riconosciuta la loro azione disinfettante; in diverse circostanze contribuiscono alla risoluzione di alcuni processi infiammatori.

Oltre ai trattamenti benessere, possono essere effettuati anche trattamenti terapeutici di vario tipo come, per esempio, le cure inalatorie per le malattie respiratorie dei bambini, le insufflazioni tubariche per le patologie dell’orecchio, le inalazioni con acqua termale per curare le malattie delle vie respiratorie, la balneoterapia e la fangoterapia contro i dolori cronici, il dolore cervicale, varie forme di artrosi e di artrite, osteoporosi e molto altro ancora.

I dintorni di Montegrotto Terme

Scegliendo Montegrotto per un Day SPA si ha anche l’opportunità di organizzarsi per visitare il paese, nel quale sono presenti diverse attrazioni (reperti archeologici delle antiche terme romane, la Casa delle Farfalle, il Parco di Villa Draghi ecc.), e anche diverse località vicine turisticamente interessanti come per esempio Arquà Petrarca, Montagnana, Este, Padova (che si trova a circa 20 minuti d’auto), ma volendo anche Venezia (raggiungibile nel giro di tre quarti d’ora).

Insomma, un Day SPA a Montegrotto Terme può davvero rivelarsi una piacevole sorpresa, una piccola fuga anti-stress che rigenererà la vostra mente e il vostro corpo e che vi darà anche la possibilità di vedere molte cose davvero interessanti.