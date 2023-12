Il mondo dell’ortodonzia ha fatto passi da gigante negli ultimi anni per permettere alle persone di ottenere una dentatura perfetta. Un nuovo prodotto, pensato soprattutto per gli adulti che non vogliono ricorrere a fastidiosi e non particolarmente estetici apparecchi fissi in metallo, è l’apparecchio invisibile. Un apparecchio rimovibile, trasparente e pratico realizzato proprio per chi ha una vita dinamica e piena di impegni. In tutta Italia si possono trovare centri specializzati in questo tipo di trattamento ortodontico. Basta cercare sul web “apparecchio invisibile Milano“, a Roma e in tante altre città per trovare cliniche specializzate.

Vantaggi degli apparecchi invisibili

L’apparecchio invisibile è nato per risolvere problemi di diverso tipo:

Denti storti o affollati;

Distanza tra i denti (diastema);

Malocclusioni lievi di vario tipo.

I vantaggi degli apparecchi invisibili sono diversi. Innanzitutto si tratta di un trattamento discreto in quanto sono trasparenti. Esteticamente infatti non vanno a modificare l’aspetto del volto, in quanto sono quasi impercettibili.

Sono poi pratici perché possono essere facilmente rimossi durante i pasti o quando ci si lava i denti.

Inoltre permettono di evitare infiammazioni delle gengive, causate principalmente dalla difficoltà di mantenere i denti puliti, e i tagli sulle pareti gengivali, dovuti alle parti metalliche dell’apparecchio fisso.

Iniziare con gli allineatori: quali sono i primi passi da seguire

La prima cosa da fare è quella di fare una visita dall’ortodontista di fiducia. Durante questa consulenza, l’ortodontista esaminerà la posizione dei denti e preparerà un piano personalizzato per la creazione di allineatori specifici. Verrà poi realizzato un piano in 3D che delineerà l’evoluzione desiderata della posizione dei denti per l’intero trattamento. Dopo pochi giorni dalla visita si otterrà la simulazione con il risultato finale e il prezzo che si dovrà sostenere per l’intera cura, con indicazioni relative al tempo che si impiegherà per raggiungere il risultato. Insieme agli allineatori verrà fornita anche un’applicazione per l’utilizzo delle mascherine. Infine, una volta acquistato il piano terapeutico, in poco più di un mese si riceveranno gli allineatori.

Come funziona il trattamento ortodontico tramite apparecchio invisibile ?

Per ottenere il risultato prefissato all’inizio della cura, verranno utilizzate diverse mascherine, realizzate in materiale termoplastico per uso medico. Si tratta di mascherine diverse che andranno a modificare l’orientamento dei denti nel tempo. Proprio per questo gli allenatori sono numerati e andranno gradualmente a modificare l’assetto dentario, con piccole modifiche della posizione dei denti nell’arcata, fino a raggiungere la posizione decisa inizialmente. Gli allenatori dovranno essere portati per gran parte della giornata e andranno sostituiti ogni due settimane/un mese circa.

La durata è simile a quella che si avrebbe indossando un apparecchio fisso classico, con un massimo di 24 mesi e un minimo di sei mesi circa, in base alla problematica e alla situazione complessiva dei denti. In questo lasso di tempo gli allineatori potranno essere rimossi per mangiare e per lavare i denti. Anche gli allineatori andranno puliti con uno spazzolino e sapone neutro per eliminare batteri e sporcizia, almeno due volte al giorno.

In conclusione, scegliere un apparecchio invisibile rappresenta un passo innovativo e conveniente nel percorso verso una dentatura perfetta. Questo approccio presenta numerosi vantaggi, dalla trasparenza estetica alla facilità di rimozione. Evitare fastidiosi apparecchi fissi in metallo diventa così una realtà concreta grazie ad un trattamento completamente personalizzato e accessibile a tutti.