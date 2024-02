Sul dimagrire con il fitness circolano molti miti e leggende, tra questi si dice spesso che sudare fa dimagrire. Ma è vero o è un falso mito? Ecco la leggenda sugli esercizi fisici.

È vero che sudare fa dimagrire? Tra miti e leggende sugli esercizi fisici

Tra le convinzioni e miti più diffusi sugli esercizi fisici quella più popolare è che se si suda molto durante gli esercizi di fitness si è sicuri di perdere peso, ma è davvero così? O è un falso mito? Gli esperti dicono che la convinzione che sudare faccia dimagrire è solo un’illusione. Quello che si perde con il sudore sono solo liquidi. È vero che dopo aver sudato abbondantemente si pesa di meno, tuttavia quando beviamo e reintegriamo i liquidi perduti si riacquista peso.

Il sudore è il meccanismo attraverso il quale il nostro corpo regola la temperatura ed è composto prevalentemente da acqua, quindi inutile sottoporsi a ore di fitness per sudare perché non serve a dimagrire, ed ecco il perché. Basta analizzare da cosa è composto il sudore: non certo da grassi, bensì in prevalenza da liquidi, ovvero da acqua. Proprio quell’acqua che basta reintegrare bevendo un bicchiere di qualsiasi bibita per vedere accumularsi nuovamente sulla bilancia.

I grammi che pensiamo di aver perso perché ci siamo pesati dopo la sudata sono, in realtà, semplicemente i liquidi che abbiamo perso durante l’attività fisica e che recupereremo subito dopo aver bevuto. Il sudore, infatti, è composto da acqua ed elettroliti e viene prodotto dalle ghiandole del nostro organismo come meccanismo di difesa nei confronti dell’innalzamento della temperatura interna in seguito all’esercizio fisico. Ecco perché sudare è importante, ed ancora più importante è consentire al corpo di espellere questo liquido senza coprirlo.

Come ribadito anche dall’Istituto Superiore di Sanità, sudare fa perdere solo liquidi e sali minerali, ma non i grassi conservati nel tessuto adiposo: questi, infatti, si possono eliminare solo bruciandoli attraverso l’esercizio fisico e lo sport ad alta intensità aerobica.

Un innalzamento eccessivo della temperatura corporea è molto pericoloso perché può avere gravi conseguenze sulla salute del nostro corpo. Per questo non ci si deve coprire troppo mentre si pratica sport ed è consigliabile indossare tessuti che facciano respirare la pelle. Inoltre, si consiglia di praticare esercizio fisico durante le ore meno calde della giornata.

Come visto, uno dei falsi miti più popolari e noti sugli esercizi fisici è che sudare tanto fa dimagrire. Ma abbiamo spiegato il perché non è così nonostante sudare faccia davvero bene. Sudare dunque non fa dimagrire di più o bruciare più calorie rapidamente. Ciò che fa dimagrire è praticare attività fisica perché è solo la spesa energetica determinata dal lavoro muscolare e cardio vascolare che fa consumare energia e, di conseguenza, perdere peso.

Il nostro corpo è regolato da un sottile equilibrio tra calorie assunte e calorie in uscita ma il sudore, essendo solo un liquido, non ha nulla a che vedere con il dimagrimento e la perdita di peso. Per questo stesso motivo anche allenarsi con capi di materiale isolante o non traspirante che hanno il solo scopo di aumentare la sudorazione non serve a nulla e anzi potrebbe essere davvero dannoso.

Indossare capi come le tute pesanti durante una corsa sotto il sole, delle guaine impermeabili sull’addome o delle pellicole in materiale plastico avvolte attorno alle gambe, infatti, impedisce all’acqua prodotta dal corpo di evaporare. Non consente inoltre la dispersione del calore e la normalizzazione della temperatura interna indispensabile per il corretto funzionamento dell’organismo.