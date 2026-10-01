Weekend gratuito per il benessere mentale, 8-11 ottobre
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Weekend gratuito per il benessere mentale, 8-11 ottobre

Un weekend di incontri gratuiti per prendersi cura della mente, dalle tecniche anti‑stress ai consigli per un cervello in salute.

L’ASST Fatebenefratelli Sacco apre le porte del suo reparto di Psicologia Clinica per quattro giorni dedicati al benessere mentale della cittadinanza. Dall’8 all’11 ottobre è in programma l’Open Weekend “Salute del Cervello”, un’iniziativa che combina percorsi di prevenzione, momenti di ascolto e sessioni informative a costo zero.

Le attività, pensate sia per chi vive situazioni di tensione quotidiana sia per chi desidera approfondire i meccanismi dell’invecchiamento cognitivo, si svolgeranno in spazi attrezzati per garantire la massima partecipazione. Per chi è interessato ai colloqui individuali è necessario prenotare via email, così da organizzare al meglio l’accoglienza di tutti i partecipanti.

Gestione dello stress: tecniche e pratiche

Il primo blocco dell’evento è incentrato sulla gestione dello stress. Esperti di psicologia clinica illustreranno strategie concrete per riconoscere i segnali di sovraccarico emotivo e intervenire in modo efficace. Verranno presentati metodi di rilassamento basati sulla respirazione diaframmatica, sul training autogeno e sulla mindfulness, tutti dimostrati capaci di ridurre i livelli di cortisolo.

Esercizi di respirazione e consapevolezza

Durante il workshop, i partecipanti potranno sperimentare sul campo esercizi guidati di respirazione profonda e di concentrazione del corpo, con l’obiettivo di creare una routine quotidiana di auto-regolazione emotiva. Gli interventi includeranno anche consigli pratici per integrare queste pratiche nella vita lavorativa e domestica.

Salute del cervello e invecchiamento cognitivo

Un secondo appuntamento è dedicato al cervello in età avanzata. Psicologi e neurologi condivideranno le ultime scoperte su come l’alimentazione, l’attività fisica e la stimolazione mentale possano rallentare il declino cognitivo. Verrà posta particolare enfasi su abitudini quotidiane che favoriscono la neuroplasticità, come l’apprendimento di nuove lingue o l’uso di puzzle logici.

Alimentazione e attività fisica per il cervello

Nel corso di questa sessione, i relatori presenteranno evidenze scientifiche che collegano nutrienti specifici – ad esempio omega-3, antiossidanti e vitamine del gruppo B – a una migliore performance cognitiva. Allo stesso tempo, verranno suggeriti programmi di esercizio moderato capaci di incrementare il flusso sanguigno cerebrale, migliorando memoria e attenzione.

Colloqui individuali di primo ascolto: come prenotare

Oltre ai laboratori collettivi, l’Open Weekend offre la possibilità di accedere a colloqui individuali di primo ascolto. Questi incontri, gratuiti e riservati a un numero limitato di persone, sono pensati per chi desidera un orientamento personalizzato su tematiche psicologiche o un supporto iniziale per affrontare difficoltà emotive.

Per fissare un appuntamento è sufficiente inviare una mail all’indirizzo info@ indicando nome, cognome e una breve descrizione del motivo della visita. Le risposte arriveranno entro 24 ore, con indicazione di data e orario disponibili.

Partecipare significa investire nella propria qualità di vita, aprendosi a nuove conoscenze e a un ascolto professionale che può fare la differenza.

Scritto da Roberto Capelli

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