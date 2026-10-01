L’ASST Fatebenefratelli Sacco apre le porte del suo reparto di Psicologia Clinica per quattro giorni dedicati al benessere mentale della cittadinanza. Dall’8 all’11 ottobre è in programma l’Open Weekend “Salute del Cervello”, un’iniziativa che combina percorsi di prevenzione, momenti di ascolto e sessioni informative a costo zero.

Le attività, pensate sia per chi vive situazioni di tensione quotidiana sia per chi desidera approfondire i meccanismi dell’invecchiamento cognitivo, si svolgeranno in spazi attrezzati per garantire la massima partecipazione. Per chi è interessato ai colloqui individuali è necessario prenotare via email, così da organizzare al meglio l’accoglienza di tutti i partecipanti.

Gestione dello stress: tecniche e pratiche

Il primo blocco dell’evento è incentrato sulla gestione dello stress. Esperti di psicologia clinica illustreranno strategie concrete per riconoscere i segnali di sovraccarico emotivo e intervenire in modo efficace. Verranno presentati metodi di rilassamento basati sulla respirazione diaframmatica, sul training autogeno e sulla mindfulness, tutti dimostrati capaci di ridurre i livelli di cortisolo.

Esercizi di respirazione e consapevolezza

Durante il workshop, i partecipanti potranno sperimentare sul campo esercizi guidati di respirazione profonda e di concentrazione del corpo, con l’obiettivo di creare una routine quotidiana di auto-regolazione emotiva. Gli interventi includeranno anche consigli pratici per integrare queste pratiche nella vita lavorativa e domestica.

Salute del cervello e invecchiamento cognitivo

Un secondo appuntamento è dedicato al cervello in età avanzata. Psicologi e neurologi condivideranno le ultime scoperte su come l’alimentazione, l’attività fisica e la stimolazione mentale possano rallentare il declino cognitivo. Verrà posta particolare enfasi su abitudini quotidiane che favoriscono la neuroplasticità, come l’apprendimento di nuove lingue o l’uso di puzzle logici.

Alimentazione e attività fisica per il cervello

Nel corso di questa sessione, i relatori presenteranno evidenze scientifiche che collegano nutrienti specifici – ad esempio omega-3, antiossidanti e vitamine del gruppo B – a una migliore performance cognitiva. Allo stesso tempo, verranno suggeriti programmi di esercizio moderato capaci di incrementare il flusso sanguigno cerebrale, migliorando memoria e attenzione.

Colloqui individuali di primo ascolto: come prenotare

Oltre ai laboratori collettivi, l’Open Weekend offre la possibilità di accedere a colloqui individuali di primo ascolto. Questi incontri, gratuiti e riservati a un numero limitato di persone, sono pensati per chi desidera un orientamento personalizzato su tematiche psicologiche o un supporto iniziale per affrontare difficoltà emotive.

Per fissare un appuntamento è sufficiente inviare una mail all’indirizzo info@ indicando nome, cognome e una breve descrizione del motivo della visita. Le risposte arriveranno entro 24 ore, con indicazione di data e orario disponibili.

Partecipare significa investire nella propria qualità di vita, aprendosi a nuove conoscenze e a un ascolto professionale che può fare la differenza.