La dismenorrea è un disturbo molto diffuso: ogni mese, molte donne sperimentano crampi al basso ventre, nausea, mal di testa o stanchezza. Per alcune persone il fastidio è transitorio, per altre può diventare invalidante, costringendo a interrompere lavoro o studio. Comprendere le origini del dolore e le possibili vie di intervento è il primo passo per recuperare il controllo sulla propria routine.

Cause della dismenorrea: primaria vs secondaria

Quando i crampi derivano dalle normali contrazioni dell’utero, si parla di dismenorrea primaria. Il meccanismo è legato al rilascio di prostaglandine sostanze che inducono il muscolo uterino a contrarsi intensamente per espellere il rivestimento interno. In caso di patologie sottostanti – come endometriosifibromiadenomiosi o infezioni pelviche – i dolori rientrano nella categoria di dismenorrea secondaria. Anche l’uso recente di un dispositivo intrauterino (IUD) può scatenare intensi crampi, soprattutto nei primi mesi dopo l’inserimento.

Strategie non farmacologiche per ridurre i crampi

Molti rimedi casalinghi si basano sul principio di rilassamento muscolare e sulla modulazione dell’infiammazione. Applicare una fonte di calore – una borsa d’acqua calda avvolta in un panno o un termoforo – sull’addome diminuisce la tensione uterina e migliora la circolazione locale. Un bagno caldo o una doccia prolungata, accompagnati da un leggero massaggio lombare, hanno lo stesso effetto benefico.

Alimentazione e integrazione

Una dieta ricca di Omega-3 (salmone, sardine, noci, semi di lino) e di vitamina E (spinaci, broccoli, kiwi) è associata a una minore intensità dei sintomi. Le tisane a base di finocchio o camomilla mostrano proprietà antispasmodiche e possono essere assunte più volte al giorno. Integratori di magnesio o del complesso di vitamine B hanno dimostrato, in studi clinici, di ridurre la percezione del dolore in alcune donne.

Movimento e gestione dello stress

Contrariamente alla prima impressione, un’attività fisica leggera – yoga, nuoto, camminata veloce o ciclismo – stimola la produzione di endorfine, naturali analgesici del corpo, e favorisce una migliore irrigazione sanguigna dell’utero. Tecniche di mindfulness, meditazione o semplici esercizi di respirazione profonda aiutano a tenere sotto controllo l’ansia che spesso amplifica il dolore. Anche l’attività sessuale, per chi lo desidera, può produrre una temporanea riduzione dei crampi grazie al rilascio di ossitocina.

Quando è necessario ricorrere a soluzioni farmacologiche

Se i rimedi naturali non garantiscono un sollievo sufficiente, i farmaci da banco costituiscono il primo passo terapeutico. I FANS (ibuprofene, dexibuprofene, naprossene, acido mefenamico) agiscono bloccando la sintesi delle prostaglandine e sono più efficaci se assunti al primo segnale di dolore. Per chi ha controindicazioni ai FANS o presenta crampi leggeri, il paracetamolo rimane un’alternativa valida.

Contraccettivi ormonali e terapie avanzate

Quando la dismenorrea è particolarmente debilitante e la donna non intende concepire, il medico può suggerire l’uso di contraccettivi ormonali (pillola combinata, cerotto, anello vaginale, impianto sottocutaneo o IUD a rilascio di progesterone). Questi prodotti riducono o eliminano l’ovulazione, assottigliano l’endometrio e, Nei casi più refrattari, si ricorre a dispositivi come il TENS che emette impulsi elettrici per interrompere la trasmissione del dolore, oppure a interventi chirurgici mirati (esorazione di fibromi, rimozione di lesioni endometriotiche).

È fondamentale consultare il proprio ginecologo se il dolore peggiora improvvisamente, non risponde ai farmaci, è accompagnato da sanguinamenti anormali o da sintomi come dolore durante i rapporti, minzione o evacuazione. Tenere un diario mestruale dettagliato (durata, intensità del flusso, sintomi associati) facilita la diagnosi e permette al medico di scegliere esami mirati, quali ecografia pelvica, risonanza magnetica o, nei casi più complessi, isteroscopia o laparoscopia diagnostica.