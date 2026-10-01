Le strutture per il fitness si trovano spesso a dover gestire spazi limitati e un alto afflusso di utenti. In questo contesto, la scelta di attrezzi che coniughino prestazioni affidabili a un ingombro ridotto diventa cruciale per mantenere un’offerta di qualità senza sacrificare la capacità della sala.

Ingombro ridotto, più attrezzi nello stesso locale

La Summit Upright Bike occupa il 10% in meno di superficie rispetto ai modelli concorrenti. Questa differenza apparente si traduce in una capacità aggiuntiva di collocare altri dispositivi cardio oppure di lasciare più spazio libero tra le postazioni, migliorando la circolazione e la percezione di sicurezza degli utenti. La riduzione di volume è ottenuta grazie a una progettazione più lineare del telaio e a un layout dei componenti ottimizzato, senza compromettere la robustezza strutturale.

Ergonomia personalizzata per ogni ciclista

La posizione eretta è stata studiata per favorire una pedalata naturale e confortevole, adatta a una vasta gamma di corporature. Il sellino, rivestito in vinile su schiuma, può essere regolato rapidamente in 11 posizioni, consentendo a utenti dal peso fino a 182 kg di trovare la postura ideale. I manubri multiposizione con supporto per i gomiti e impugnature per il monitor della frequenza cardiaca a contatto garantiscono un allineamento corretto durante sforzi intensi.

Console DLED: informazione chiara e connettività smart

Il display DLED presenta una matrice di 14 x 10 LED per la visualizzazione del profilo di allenamento e 22 LED numerici per i dati essenziali. Sono disponibili programmi come Vai, Brucia grassi, Intervalli, Watt costanti, Test di fitness e altri, con la possibilità di impostare obiettivi di frequenza cardiaca. La console supporta Wi-Fi opzionale, Bluetooth per la sincronizzazione con l’app Vision Fitness, porta USB per aggiornamenti e ricarica, NFC per connessioni rapidi e un codice QR che rimanda a tutorial video.

Dettagli tecnici della console

Le informazioni visualizzabili includono tempo, distanza, livello di resistenza, calorie, passi al minuto (SPM), watt, METS e frequenza cardiaca, alternabili su cinque schermate. L’applicazione è disponibile in più lingue (inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, olandese, portoghese, russo, polacco) e il consumo energetico è contenuto: ≤0,3 W in spegnimento e ≤0,5 W in standby.

Costruzione robusta e manutenzione semplificata

Il telaio è realizzato in acciaio saldato di grosso spessore, garantendo stabilità anche durante allenamenti ad alta intensità. Il sistema di resistenza monostadio, autoalimentato, offre 30 livelli regolabili con un generatore di corrente. I pedali autobilancianti con cinghie regolabili e il portabottiglia integrato completano il design funzionale. Inoltre, i punti di accesso facilitato consentono ai tecnici di intervenire rapidamente, riducendo i tempi di fermo e mantenendo l’attrezzatura operativa in ambienti ad alto utilizzo.