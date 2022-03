Workout a casa: esercizi e consigli utili

Il workout che si esegue in casa è uguale a quello che si esegue in palestra, con la differenza che ci si organizza in piena autonomia, in base agli impegni della giornata. Scopriamo insieme quali sono gli esercizi mirati e i consigli utili per dimagrire e ritornare in forma.

Workout a casa

L’allenamento fisico è importante per perdere peso e restare in forma, ma anche per sviluppare la resistenza, migliorare i tempi di recupero e recuperare, passo dopo passo, nuova energia, per affrontare al meglio la giornata.

Esattamente come se stessimo in una palestra, anche il workout che si esegue in casa si esegue a partire da una scheda di allenamento. Ogni scheda contiene allenamenti fisici completi e mirati, ciascuno per il risultato che si intende conseguire.

La differenza di allenarsi in casa anziché che in palestra è data dalla possibilità di organizzare gli esercizi di volta in volta, in base agli impegni della giornata.

Workout a casa: consigli

Prima di iniziare a dedicarsi all’attività fisica in modo serio, autonomo e regolare è importante assicurarsi di essere in buona salute. Questo perché ogni esercizio, che sia mirato all’allenamento per le braccia o a quello per le gambe, richiede un certo impegno e sforzo anche da parte del cuore.

Assicurarsi di stare bene con il cuore vuol dire assicurarsi di poter svolgere gli allenamenti con tranquillità.

Per perdere peso e mantenere il peso forma ideale che si raggiunge, come prima cosa, dividete gli allenamenti in tre fasi. Una prima fase di stretching, che è necessaria per riscaldarsi e preparare la muscolatura, una seconda fase di cardio, che può essere una passeggiata veloce sul posto o il tapis roulant in salita, una terza fase di allenamento vero e proprio, con esercizi mirati al rassodamento della muscolatura di gambe, fianchi, addome, cosce e glutei.

Affinché raggiungere l’obiettivo che si intende perseguire, procuratevi una fitball e una palla più piccola per allenamento. Questi due oggetti vi aiuteranno per l’allenamento degli addominali. Esistono tipologie diverse di addominali, mirati per l’allenamento di glutei, gambe e addome. Oltre ai crunch, praticate squat e affondi. Se siete alle prime armi, il nostro consiglio è quello di ripetere una serie per ogni nuovo esercizio. Il numero di serie dovrebbe aumentare man mano che migliora la vostra resistenza. In ogni caso, si consiglia di non superare tre serie per lo stesso esercizio e di allenarsi regolarmente tre volte a settimana.

