Ogni donna vive la menopausa in modo diverso. Per alcune, i sintomi sono lievi e passano in fretta. Per altre, si verifica un’esplosione di vampate di calore e sbalzi d’umore. In questo caso si possono adottare dei cambiamenti dello stile di vita per contribuire a far fronte alle alterazioni che si verificano nell’organismo, a partire dallo sport.

Ecco gli esercizi consigliati da fare in menopausa.

Workout ormonale: gli esercizi consigliati in menopausa

In soccorso agli effetti della menopausa sull’organismo c’è l’attività fisica, il workout ormonale. Scopriamo però perché l’attività fisiche è fondamentale per restare in forma e ridurre lo stress durante la menopausa.

Anche se non è stato dimostrato che gli allenamenti frequenti siano un mezzo per ridurre i sintomi della menopausa, possono facilitarne la transizione aiutando ad alleviare lo stress e migliorando la qualità complessiva della vita.

L’esercizio fisico regolare è anche un ottimo modo per allontanare l’aumento di peso e la perdita di massa muscolare, che sono due sintomi frequenti della menopausa.

Cardiofitness

L’attività aerobica, che mette in moto i grandi gruppi muscolari, mantenendo alta la frequenza cardiaca, è un buon esercizio. Le opzioni per il cardiofitness sono illimitate. Quasi qualsiasi attività conta, ad esempio:

passeggiare

jogging

bicicletta

nuoto

Allenamento della forza

Poiché il rischio di osteoporosi dopo l’arrivo della menopausa sale alle stelle (gli estrogeni sono necessari per aiutare a rinforzare l’osso), l’allenamento della forza è particolarmente importante.

Gli esercizi di allenamento alla resistenza contribuiranno a rafforzare le ossa e i muscoli, a bruciare il grasso corporeo in eccesso e ad aumentare il metabolismo.

In palestra, scegliere tra le macchine per i pesi o i pesi liberi. Selezionare un livello che sia abbastanza pesante per mettere a dura prova i muscoli con 12 ripetizioni.

Yoga

Poiché non esistono due donne che avvertono la menopausa nello stesso modo, i vostri sintomi unici serviranno a personalizzare l’approccio al trattamento.

Praticate una tecnica di rilassamento che funzioni per voi – che si tratti di respirazione profonda, yoga, o meditazione.

Danza

L’esercizio non deve essere per forza duro e pesante. Prevedere di interrompere la routine attraverso sessioni di cardio può essere divertente e salutare per il vostro corpo.

Se correre su un tapis roulant non è il vostro genere, prendete in considerazione un corso di danza. La danza può aiutare a rafforzare il muscolo e mantenervi flessibili. Scegliete lo stile che più vi si addice:

jazz

danza classica

ballo liscio

salsa

Qualsiasi di queste attività farà bene al vostro corpo e alla vostra mente. Basta iniziare e non cedere alla pigrizia e grazie anche allo sport non sentirete il “peso” della menopausa.