Dieta prima della menopausa: come perdere peso in modo naturale

La fase della menopausa è particolarmente delicata e una serie di cambiamenti sono in atto. Oltre ad affrontare questo percorso, vi è anche la fase della pre-menopausa che porta degli stravolgimenti e scombussolamenti, soprattutto per il fisico. Seguire la dieta prima della menopausa aiuta a dimagrire in modo giusto consumando alimenti adatti.

Dieta prima della menopausa

La menopausa o comunque il periodo che la precede non è un percorso facile da affrontare per nessuna donna. In questa fase così delicata, è bene anche alimentarsi in modo giusto e la dieta prima della menopausa sicuramente influisce aiutando a perdere peso naturalmente, ma anche con cibi che siano adeguati e nutrienti.

Un evento e un cambiamento assolutamente fisiologico per cui inevitabilmente si va incontro ad alcune difficoltà. Uno stile di vita che porta anche un cambio nella propria alimentazione è fondamentale soprattutto in questo periodo così delicato. Iniziano a manifestarsi anche i primi sintomi e scombussolamenti.

Oltre ai primi sintomi, come le vampate di calore, ecco che si comincia ad aumentare anche la circonferenza e i chili in più. Per questa ragione, la dieta prima della menopausa è il giusto percorso dimagrante da intraprendere per tornare in forma. Una buona alimentazione, insieme a uno stile di vita sano e a un po’ di attività fisica, contribuiscono a rendere questo periodo meno difficoltoso.

Sono diverse le donne che cominciano a prendere peso in questa fase e che si accumula nella zona dell’addome e dei fianchi con anche una diminuzione della massa magra. Tutti questi cambiamenti dipendono ovviamente dagli estrogeni nel corpo della donna. Una alimentazione adatta, magari a base di fitoestrogeni di soia, può essere un buon punto di partenza.

Dieta prima della menopausa: consigli

Considerando che in questo periodo, come detto, si accumulano chili in più, seguire la dieta prima della menopausa aiuta a dimagrire in modo sano e naturale. Il fosforo e la vitamina D sono due elementi fondamentali in questo percorso e sono presenti soprattutto in alimenti quali carne, uova, ma anche prodotti di origine animale.

Bisogna poi introdurre nella dieta e nell’alimentazione cibi che siano ricchi di acidi grassi e di Omega 3 e 6 come il pesce e la frutta secca. Si va poi a ridurre il consumo di acidi grassi saturi che sono i più difficili da smaltire soprattutto in questo periodo che la donna attraversa. Il burro, che è un acido grasso saturo, va consumato con moderazione senza esagerare.

Sono fondamentali da consumare in questa fase le verdure soprattutto a foglia larga e, per i condimenti, va benissimo l’olio d’oliva. Importante poi nutrirsi di tantissime vitamine che sono presenti in alcuni frutti come le arance, i kiwi, ma anche i peperoni, le fragole, le bacche di rosa canina, compreso i pomodori.

Ci sono poi degli alimenti che nella dieta prima della menopausa vanno evitati, come tutti quelli ricchi di zuccheri e troppo salati. Per la prima colazione è consigliato della frutta e dei cereali a cui seguire dell’attività fisica, magari dell’aerobica, oltre a una tisana e a dei pancake con farina di grano e qualche fetta di prosciutto crudo. Consumare sia elementi macro che micro è utile per l’equilibrio metabolico.

Dieta prima della menopausa: integratore

