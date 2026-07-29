Yoga supino: guida alle posizioni e ai loro vantaggi

Lo yoga supino, o yoga in posizione sdraiata, è una pratica che offre numerosi benefici per il corpo e la mente. Queste posizioni, spesso associate al rilassamento, possono anche intensificare la flessibilità e migliorare la consapevolezza corporea. Utilizzando supporti come cuscini e cinture, è possibile esplorare in sicurezza i limiti del proprio corpo.

Le pose supine sono ideali per chi cerca un approccio più dolce allo yoga, ma anche per chi vuole approfondire la pratica esistente. Scopriamo insieme alcune delle posizioni più comuni e i loro vantaggi.

Pose supine per principianti

Le pose supine sono spesso consigliate per i principianti grazie alla loro accessibilità e ai benefici immediati che offrono. Tra queste, la Supta Baddha Konasana o Posizione del Coccodrillo è una delle più popolari.

Per eseguire questa posa, inizia seduto con le piante dei piedi unite e le ginocchia aperte ai lati. Appoggiati indietro sui gomiti e poi sdraiati completamente sulla schiena. Per un supporto aggiuntivo, puoi posizionare dei blocchi sotto le ginocchia. Questa posizione apre i fianchi e le cosce interne, favorendo il rilassamento e la flessibilità.

Un’altra posa fondamentale è la Sucirandhrasana nota anche come Posizione dell’Ago. Questa variante della Posizione del Piccione è più dolce e permette di controllare l’intensità della stretta. Per eseguirla, sdraiati sulla schiena con le ginocchia piegate. Posa il piede sinistro sulla coscia destra, vicino al ginocchio, e usa le braccia per tirare delicatamente la gamba verso il petto. Questa posizione è ideale per aprire i fianchi in modo sicuro e controllato.

Stretching per gambe e fianchi

Le pose supine offrono anche ottimi esercizi di stretching per le gambe e i fianchi. La Supta Padangusthasana o Posizione della Mano al Grande Alluce è perfetta per allungare i muscoli posteriori della coscia e dei polpacci. Per eseguirla, sdraiati sulla schiena con le gambe distese. Piega una gamba e afferra il dito grande del piede con le dita, oppure usa una cintura per aiutarti a mantenere la posizione. Tieni la gamba tesa e allunga il muscolo posteriore della coscia.

Una variante di questa posa è la Supta Padangusthasana B che aggiunge un elemento di apertura per i fianchi. Dopo aver eseguito la posa base, apri la gamba di lato e usa le mani per mantenere l’allineamento del bacino. Questa posizione aiuta a migliorare la flessibilità dei fianchi e delle cosce interne.

Pose supine per la colonna vertebrale

Le pose supine possono anche essere utilizzate per migliorare la salute della colonna vertebrale. La Supta Matsyendrasana o Torsione Spinale Supina è una delle posizioni più efficaci per allungare la colonna e migliorare la mobilità. Per eseguirla, sdraiati sulla schiena e porta un ginocchio al petto. Ruota il ginocchio verso il lato opposto e allunga le braccia in una posizione a T. Questa torsione aiuta a rilasciare la tensione nella schiena e nei glutei.

Un’altra posa utile per la colonna vertebrale è la Supta Virasana o Posizione dell’Eroe Supina. Questa posizione richiede un po’ più di flessibilità, ma offre numerosi benefici per le gambe e la colonna. Per eseguirla, inizia nella Posizione dell’Eroe seduta, con le ginocchia piegate sotto di te. Sdraiati lentamente sulla schiena, usando un blocco per sostenere la schiena se necessario. Questa posa allunga i muscoli anteriori delle gambe e migliora la postura.

Pose avanzate per esperti

Per chi ha una pratica yoga avanzata, la Supta Padmasana o Posizione del Loto Supina offre un’intensa apertura per i fianchi e l’addome. Questa posa richiede una grande flessibilità e dovrebbe essere eseguita con cautela. Sdraiati sulla schiena e porta le gambe nella Posizione del Loto. Se le ginocchia si sollevano dal pavimento, rimani nella posizione intermedia. Questa posa aiuta a migliorare la circolazione e la digestione.

Le pose supine offrono una vasta gamma di benefici e possono essere integrate in qualsiasi pratica yoga. Che tu sia un principiante o un esperto, queste posizioni possono aiutarti a migliorare la flessibilità, la consapevolezza corporea e il rilassamento. Utilizza supporti come cuscini e cinture per esplorare in sicurezza i limiti del tuo corpo e godere appieno dei benefici dello yoga supino.