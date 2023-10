7 benefici dell’aglio crudo a digiuno: perché fa cosi bene?

Lo sapevate che mangiare l’aglio crudo a digiuno comporta tanti benefici per il corpo? Ecco svelato la top 7 delle proprietà e benefici e perché fa così bene.

7 benefici dell’aglio crudo a digiuno: perché fa così bene?

Non tutti sanno che l’aglio ha numerose proprietà benefiche per l’organismo, principalmente grazie al suo potere antibatterico e antisettico. Per sfruttarne a pieno i benefici l’aglio va mangiato crudo e a digiuno. La cottura potrebbe, infatti, ridurne le proprietà e quando si è a stomaco vuoto la capacità dell’aglio di svolgere un’azione antibiotica è al massimo.

Ma perché fa così bene mangiare l’aglio? Ecco 7 benefici da non sottovalutare.

Aglio contro l’ipertensione

Diversi studi hanno attestato gli effetti benefici dell’aglio crudo per l’apparato cardiovascolare, in particolare per la riduzione della pressione sanguigna in caso d’ipertensione e dei livelli di colesterolo. Inoltre sembra che l’aglio agisca anche come anti aggregante piastrinico, riducendo il rischio di formazione di trombi.

Aglio contro virus e infezioni

L’aglio nella tradizione erboristica è conosciuto come antibatterico, antifungino e antivirale e ciò non stupisce se si pensa che è stato utilizzato per secoli come conservante per i cibi.

Gli estratti di aglio hanno dimostrato di essere in grado di sopprimere la proliferazione batterica di Salmonella, Escherichia coli e Listeria. Test clinici hanno dimostrato che l’aglio ha effetto positivo sia nella prevenzione che nella durata e severità dei sintomi influenzali e delle infezioni del primo tratto respiratorio.

Aglio contro l’herpes labiale

L’aglio crudo, strofinato sulla zona interessata del labbro alla comparsa dei primi sintomi può rappresentare un rimedio efficace, in virtù delle sue proprietà antivirali.

Contro le malattie

Secondo uno studio cinese, mangiare aglio crudo a digiuno due volte a settimana riduce sensibilmente il rischio di contrarre il cancro ai polmoni. Pare inoltre che la sua azione protettiva e rinforzante nel confronti dell’intestino, contribuisca a diminuire la possibilità di cancro all’intestino.

Agisce sull’umore

Mangiare aglio crudo a stomaco vuoto agisce anche sull’umore, rivelandosi utile per tenere sotto controllo lo stress e il nervosismo, dal momento che favorisce la produzione da parte dell’organismo di serotonina, che viene comunemente chiamato l’ormone della felicità.

Disintossica il corpo

Oltre alle già citate proprietà, l’aglio ha poteri disintossicanti, per questo è bene adottare la sana abitudine di mangiare uno spicchio d’aglio crudo tutti i giorni a digiuno per depurare il vostro organismo. Alcuni esperti consigliano persino di mangiare due spicchi d’aglio tutti i giorni, ma si tratta di alcune eccezioni.

Contro la diarrea

Inoltre mangiare aglio a digiuno soprattutto la mattina prima di una bella colazione, è indicato in caso di diarrea perché l’aglio favorisce lo sviluppo di un’adeguata flora batterica intestinale e regola l’intestino.

Benefici dell’aglio crudo a digiuno: a cosa serve?

L’aglio, come visto, è ricco di proprietà e benefici che fanno bene all’organismo. Anche se l’aglio può essere consumato a qualsiasi ora del giorno, vari studi hanno dimostrato che l’ora ideale per mangiare aglio e per poter sfruttare al massimo tutti i suoi benefici è appena alzati e, quindi, a stomaco vuoto.

Il beneficio principale del mangiare aglio a digiuno è il suo potere disintossicante e depurativo. È in grado di stimolare l’eliminazione delle tossine e dei residui dall’organismo, oltre a facilitare l’espulsione di vermi e a combattere il tifo.

Il consumo quotidiano di aglio a stomaco vuoto può, a lungo termine, proteggere il corpo da vari problemi di salute, come alcuni tipi di cancro, il diabete e la depressione. Tutto ciò basterà sicuramente a farti rivalutare l’importanza di questo almeno nonostante il suo forte odore non lo renda desiderabile.