Simone Biles è la ginnasta più premiata di sempre: è la prima donna ad aver eseguito un Yurchenko doppio carpiato ai Mondiali di ginnastica artistica Anversa 2023. Ma come si tiene in forma? Ecco la dieta di Simone Biles.

Simone Biles e la dieta: cosa mangia la ginnasta per tenersi in forma?

Simone Biles a soli 26 anni è la donna dei record nella ginnastica artistica. Biles riscrive un altro leggendario record, con l’oro conquistato nell’All-around ad Anversa 2023, il suo 21esimo trionfo iridato, la ginnasta statunitense diventa la più medagliata della storia, grazie a 34 medaglie (27 mondiali, 7 olimpiche). Superato il precedente record di 33 stabilito da Vitaly Scherbo negli anni Novanta. Biles è ufficialmente la nuova regina indiscussa della ginnastica mondiale.

Per raggiungere titoli del genere, è indubbio che oltre a un talento naturale ci sia dietro una vita di sacrifici e tanta determinazione. Oltre al duro allenamento che la Biles segue ogni giorno della sua vita, la preparazione atletica è molto rigida a partire dall’alimentazione della ginnasta statunitense.

Talento, duro lavoro ed esercizio fisico sono essenziali, ma un programma dietetico adeguato è un must per tutti gli atleti di livello mondiale come Simone Biles. Qual è la sua dieta? Attribuendo gran parte della sua vocazione alle sue scelte alimentari sane, la Biles non ha mai evitato di mangiare troppo.

La sua filosofia alimentare include il potere delle proteine, delle fibre e di frutta e verdura. Tuttavia, di tanto in tanto Simone Biles si concede come tutte scelte alimentari malsane e recentemente ha mostrato uno dei suoi snack preferiti sui social. Di cosa si tratta? Di un hotdog pieno di salse.

La ginnasta mondiale adora anche il froyo e le patatine fritte. Simone ha anche rivelato di essere una persona mattiniera ma non sempre fa colazione. Se decide di fare colazione, sceglie opzioni facili e veloci come fiocchi d’avena o frutta fresca. La sua bevanda mattutina di solito non include il caffè, preferisce piuttosto l’acqua che tiene sempre a portata di mano durante la giornata.

Tuttavia, l’atleta da record cambia il suo schema nei fine settimana quando si concede una ricca colazione, che può includere waffle proteici con gocce di cioccolato, uova o panini alla cannella. Nella sua alimentazione ci sono una serie di snack molto gustosi.

Simone Biles e la dieta: cosa mangia la ginnasta?

Simone Biles, ginnasta mondiale è considerata tra le migliori nella storia della ginnastica artistica a soli 26 anni. Come abbiamo visto, la sua routine quotidiana è molto rigida segnata da costanti allenamenti e da una dieta flessibile da seguire tutti i giorni. Come ha confessato, Simone ama gli snack pomeridiani anche sfiziosi e poco salutari.

Per gli atleti, gli spuntini possono essere una sferzata extra di energia che aiuta il corpo a raggiungere il massimo delle sue prestazioni. Tra la sua dieta rigorosa e la routine di allenamento, Simone Biles trova il tempo per i suoi snack preferiti che includono uva, fragole e banane.

Questi frutti ricchi di sostanze nutritive forniscono una rapida carica di energia e vitamine essenziali che aiutano la ginnasta statunitense a star in piedi tutto il giorno. Di tanto in tanto, Simone sostituisce la frutta con muffin alla banana. Gli altri suoi snack preferiti rimangono i classici popcorn e i pretzel immersi nella Nutella, ma questi se li può concedere raramente.

La dieta mista di cibi sani e prelibatezze di Biles sembra funzionare perfettamente per lei, visti i risultati da record. Con il suo successo professionale, Simone Biles conosce anche l’importanza di distendersi e rilassarsi dopo un rigoroso regime di allenamento e dieta.