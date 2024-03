Il Pregabalin è un tipo di farmaco che nasce come antiepilettico ma che tuttavia può portare alla dipendenza. Ultimamente se ne sente parlare per il suo abuso, anche in Italia. Ecco a cosa serve in realtà e gli effetti collaterali.

A cosa serve il Pregabalin? Gli effetti collaterali

In tempi recenti il Regno Unito ha lanciato l’allarme su un farmaco che causerebbe l’aumento di decessi, si tratta del pregabalin, un ansiolitico che viene prescritto a più di 8 milioni di persone inglesi. Dati recenti mostrano che il farmaco ha il numero di morti in aumento più rapido di qualsiasi altro nel Regno Unito, ed è solo dietro agli oppiacei (come l’eroina e la morfina), alla cocaina e alle benzodiazepine (come il Valium e lo Xanax) nel numero di decessi a cui è collegato. Ma cos’è il pregabalin, e a cosa serve?

Il pregabalin ha il principio attivo analogo all’acido gamma-aminobutirrico, e rientra nella categoria degli antiepilettici. Nell’epilessia, infatti, aiuta a bloccare le convulsioni. Come riporta l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), il pregabalin è indicato come terapia aggiuntiva negli adulti con attacchi epilettici parziali in presenza o in assenza di generalizzazione secondaria.

Viene indicato anche come cura dell’ansia su cui agisce sulle sostanze chimiche che la inducono, mentre nel dolore neuropatico periferico e centrale, ad esempio fuoco di Sant’Antonio, influisce sui segnali che viaggiano attraverso il cervello e lungo la colonna vertebrale, bloccandoli.

Sebbene possa essere reperito solo dietro prescrizione medica, l’Aifa riporta la segnalazione di uso improprio del medicinale e anche perché è più reperibile oggi tramite il dark web dove è diventato uno dei farmaci più in voga tra i giovani. Se consumato insieme all’alcol, il pregabalin provoca un effetto eccitante che, tuttavia, può essere fatale. Vediamo, insieme, quali possono essere gli effetti collaterali e le conseguenze di un’assunzione sbagliata del Pregabalin.

Il pregabalin può ridurre le piastrine nel sangue. Fra gli altri potenziali effetti collaterali ci sono:

vista appannata;

problemi nella sfera sessuale;

costipazione;

capogiri;

sonnolenza;

secchezza delle fauci;

mal di testa;

aumento dell’appetito;

sensazione di avere la testa leggera;

stanchezza;

difficoltà di concentrazione;

debolezza;

aumento di peso.

L’allarme sull’uso improprio del farmaco pregabalin: il farmaco ad azione anticonvulsivante che, oltre a essere utilizzato nel trattamento dell’epilessia, può essere utilizzato anche nel trattamento del dolore neuropatico o nel trattamento dell’ansia generalizzata. L’uso di pregabalin è indicato per il trattamento di:

Attacchi epilettici parziali, con o senza generalizzazione secondaria;

Dolore neuropatico centrale o periferico;

Disturbo d’ansia generalizzato.

Data la potenza del farmaco, prima di iniziare un trattamento a base di pregabalin è necessario considerare se:

Si sono manifestati sintomi di reazioni allergiche, come ad esempio, gonfiore di viso, bocca, lingua e gola ed eruzioni cutanee. Se ciò dovesse verificarsi, il medico va immediatamente contattato.

Con la terapia a base di pregabalin sono state segnalate reazioni cutanee gravi, come sindrome di Stevens-Johnson e necrolisi epidermica tossica. Qualora dovessero manifestarsi sintomi riconducibili a tali reazioni gravi, il trattamento con pregabalin va subito sospeso e il medico immediatamente contattato.

Il pregabalin può causare effetti collaterali come capogiri e sonnolenza. Tali effetti possono provocare un aumento delle cadute accidentali nei pazienti anziani, perciò, si deve prestare molta attenzione. E anche disturbi della vista, fra cui offuscamento o perdita della vista. Qualora ciò si verifichi, è necessario contattare subito il medico.

Sono stati segnalati casi di insufficienza renale in pazienti in trattamento con il pregabalin. E ancora: casi di convulsioni, di stipsi, disturbi gastrointestinali, in tutti questi casi va consultato il medico.

In conclusione, ecco tutti gli effetti collaterali dell’assunzione del Pregabalin:

