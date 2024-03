Ludovica Coscione è la giovane attrice napoletana, conosciuta al pubblico per la fortunata serie tv Mare Fuori. Nota anche per la sua bellezza, ecco la skincare della Coscione.

La skincare di Ludovica Coscione

Ludovica Coscione giovane attrice napoletana arrivata al successo nazionale grazie alla serie cult Mare Fuori, in onda con le ultime puntate su Rai 2, nei panni di Teresa Polidori, ha svelato che le piacerebbe cambiare ruolo dopo 4 stagioni e nonostante il successo raggiunto, vestire nuovi panni al cinema. Ma cosa sappiamo di Ludovica? L’attrice napoletana, classe 1999, si è già fatta notare in altre fiction. I suoi occhi color azzurro e la bellezza fuori dal comune le permettono di essere notata da un talent scout all’età di soli 16 anni.

Sarà quest’ultimo ad indirizzarla nel mondo della recitazione e a spingerla a fare i provini per “Non dirlo al mio capo”, fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Coscione, che nella serie interpreta Mia, fa così il suo debutto sul piccolo schermo. In seguito recita in “Che Dio ci aiuti 4” dove interpreta Agata. Nel 2019, la classe 1999 sarà sul set de “Il paradiso delle signore” nei panni di Marina Fiore.

Ma è il 2020 l’anno che, più di ogni altro, segnerà un vero e proprio spartiacque nella carriera della napoletana con Mare Fuori. Seguitissima sui social, Ludovica è diventata testimonial di marchi di bellezza e su di lei puntano diversi brand. Ma cosa ha rivelato della sua cura della pelle, a 25 anni, che appare però molto luminosa e sana?

Nella sua skincare Ludovica Coscione, iscritta anche a Giurisprudenza, si affida alle mani e consigli degli esperti che si occupano di lei sul set. Ludovica, nonostante la sua bellezza, è molto esigente: “Come mi vedo sullo schermo, come vivo il mio lavoro? Vi dico solo che ogni volta che mi riguardo ho un quadernetto su cui mi appunto le critiche!”, dice. Per curare al meglio la sua pelle dunque, e apparire “perfetta” sul set, la Coscione punta sull’idratazione, per combattere la pelle secca. In primis nella skincare della giovane attrice Rai non può mancare una buona crema idratante, dopo aver deterso il viso semplicemente con l’acqua. Insieme alla crema, un siero anti-imperfezioni che dona alla pelle un aspetto sano e luminoso.

Ma a cosa non rinuncia? Ovviamente la SPF, crema solare +30 o +50 poiché Ludovica ha la pelle molto sensibile e tendente a macchie poiché ha una carnagione chiara, e con lentiggini. Un altro segreto della sua semplice skincare: l’attrice napoletana di Mare Fuori alias Teresa porta sempre con sé un rossetto, che sta bene sia per appuntamenti informali mattutini, sia di sera per una cena tra amici e colleghi.

Quando viene attaccata sui social per il suo aspetto fisico la giovane attrice risponde perché crede che da questi commenti spiacevoli spesso si innescano anche problemi legati ai disturbi del comportamento alimentare e “da persona che vuole bene ai suoi fan era a loro che dovevo pensare ed erano loro che dovevo tutelare”. E aggiunge che non importa quale taglia si indossi, l’importante è essere in salute e non quanti chili in più o in meno si abbiano.