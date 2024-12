Abbuffate natalizie: come evitare di prendere peso

Con il natale alle porte, è bene cominciare a prepararsi per evitare di accumulare chili in eccesso. Con il natale alle porte, è bene cominciare a prepararsi per evitare di accumulare chili in eccesso. Per questa ragione qui abbiamo preparato una serie di consigli per prepararsi alle abbuffate natalizie e

quindi evitare di ingrassare.

Abbuffate natalizie

Le abbuffate natalizie comportano sicuramente un notevole aumento del peso. Ormai si sa che la vigilia, il pranzo è anche la cena di natale e di santo stefano sono un attentato calorico. Infatti secondo gli esperti questo è il periodo in cui si tende, complice i tanti dolci e pranzi abbondanti, a ingrassare.

Solitamente in questa fase, quindi durante la durata dei giorni natalizi, si tende ad accumulare fino a un chilo e mezzo due che inevitabilmente si accumulano nelle zone maggiormente critiche. Per questa ragione, cominciare un percorso adatto in modo da non ingrassare in quei giorni potrebbe essere molto utile.

Le abbuffate natalizie sono sicuramente l’occasione per stare in compagnia, ma anche per mangiare più del dovuto. In queste occasioni solitamente si tende ad esagerare e quindi ad accumulare peso in eccesso. Riuscire a tenere a freno determinati alimenti può sicuramente aiutare a stare in forma quindi evitare di prendere eccessivo peso durante questi giorni.

Abbuffatenatalizie: cosa fare

Una delle prime regole da seguire per evitare di accumulare chili in eccesso durante le abbuffate natalizie è quella sicuramente di sapersi regolare a tavola. Non eccedere con determinati alimenti, evitare di chiedere doppia porzione di alcuni piatti sicuramente aiuta a non prendere troppo peso e quindi evitare di ingrassare.

Per quanto riguarda i piatti, si consiglia di puntare soprattutto ad alimenti come carne e pesce accompagnati magari da verdure che sicuramente aiutano a soddisfare il senso di sazietà. Il consumo di alcolici dovrebbe essere limitato: uno i due bicchieri a pasto sono consentiti.

Nelle abbuffate natalizie è assolutamente consigliato cercare di controllare la fame. Per questa ragione cominciare il pasto magari con un’insalata fresca puo’ sicuramente aiutare a controllare il senso di fame. Si consiglia poi di evitare di non sviluppare tra un pasto e altro e non eccedere troppo con gli avanzi.

Un pasto completo dovrebbe essere ricco di carboidrati e proteine proprio per dare i giusti nutrienti di cui il fisico necessita. In questi giorni la regina della tavola è sicuramente la frutta secca di cui si consiglia di non abusarne. Per quanto riguarda il panettone o il pandoro è ammesso, ma bisogna fare attenzione alle porzioni e alle fette.

Abbuffate natalizie: integratore

Considerando che mantenere il peso è un compito molto difficile, oltre ai suggerimenti forniti, si consiglia di assumere, durante le abbuffate natalizie, nel proprio percorso, anche un integratore. Una formula quale Spirulina Ultra è particolarmente indicata per una serie di ragioni e di benefici.

Innanzitutto è naturale quindi non nuoce al fisico poi è raccomandata dai massimi esperti e consumatori per le sue proprietà. Un integratore adatto per un percorso dietetico in quanto va a lavorare sulle calorie in eccesso bruciandole, fa lavorare in maniera rapida il metabolismo portando così a un dimagrimento veloce e ha il compito di saziare per non accumulare troppo peso.

Si basa poi su 2 componenti che sono naturali, quindi privi di tutti quegli elementi dannosi che possono essere ricchi di controindicazioni. Si basa su elementi quali la spirulina, un’alga che lavora eliminando le adiposità localizzate soprattutto nella zona del fianchi, e la gymnema che invece lavora sul metabolismo dei lipidi e dei carboidrati saziando nel modo giusto e controllando la fame.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un integratore di cui i nutrizionisti consigliano fino a 2 compresse al giorno prima dei pasti seguito da un bicchiere d’acqua.

Questa formula dimagrante si acquista esclusivamente sul sito ufficiale poiché ritenuta esclusiva e originale. Il consumatore Inserisci i propri dati all’interno del modulo per una promozione del valore di 49,99€ invece di 200 × 4 confezioni con il pagamento che risulta disponibile tramite Paypal, carta di credito e contanti.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.