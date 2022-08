Vivere un territorio scoprendo ogni più piccolo angolo, rigenerarsi godendo di panorami mozzafiato e mantenersi in forma percorrendo sentieri e percorsi naturalistici su due ruote. Abruzzo Bike Friendly è un’offerta cicloturistica per tutti, un ventaglio di opportunità per assaporare il gusto della vacanza senza filtri, a contatto con la natura e con le bellezze caratteristiche della regione. Inoltre, scegliere la bicicletta significa scegliere di fare una vacanza sostenibile.

Abruzzo Bike Friendly è una vera e propria rete di strutture e di persone che hanno scelto di offrire agli appassionati della bicicletta proposte che coniugano servizi e sostenibilità.

L’accoglienza si fa strada con la rete Abruzzo Bike Friendly

Una rete che esce dal virtuale per accogliere e per diversificare: Abruzzo Bike Friendly è la scelta di impegnarsi per regalare al cicloturista una serie di servizi pronti a soddisfare le richieste che possono andare oltre la scoperta del percorso o del sentiero. Pensiamo ai servizi di manutenzione per le bici, al deposito sicuro, all’area lavaggio, al servizio trasporto bici, bagagli, oltre alla indispensabile possibilità di poter ricaricare la vostra due ruote in totale comodità e sicurezza.

Potrete infatti disporre di tutte le informazioni per conoscere i punti di ricarica posizionati nelle diverse zone indicate nei percorsi cicloturistici. Abruzzo Bike Friendly non include solo servizi direttamente collegati al mondo del cicloturismo, ma anche quelli indiretti offerti dalle agenzie di viaggio, dai tour operator, dai servizi di bike shuttle, dagli agriturismi, dagli stabilimenti balneari, dai bar e dai ristoranti, che non si sono fatti sfuggire l’opportunità di entrare nella community regionale Abruzzo Bike Friendly.

Abruzzo Bike Friendly e la app dedicata

Le bellezze della natura, la comodità dei servizi, la scoperta di paesaggi che appartengono solo a questa regione straordinaria, unite alla possibilità di avere tutto a portata di mano, o meglio, di app. Abruzzo Bike Friendly è pensata nel dettaglio per mettere a disposizione degli utenti interessati una app dedicata che consente, con un semplice touch, di conoscere questa fantastica esperienza in maniera facile, intuitiva e immediata.

Affittacamere, campeggi, B&B, hotel, residence, ostelli, ma anche stabilimenti balneari, servizi di ristorazione, attrezzati per riservare prodotti turistici dai più moderni ai più tradizionali, sempre dedicati agli amanti delle due ruote. Centinaia di chilometri di piste ciclabili, proposte enogastronomiche per percorrere la filiera dei prodotti nella loro autenticità e spazi naturalistici che richiamano scene da film. Abruzzo Bike Friendly è l’opportunità di sentire il respiro dei luoghi e farne parte con rispetto, discrezione, ed emozione intensa generata dal fascino delle due ruote.

Foto: Regione Abruzzo

Intervento cofinanziato con fondi FSC ex POR FESR 2014-2020 – asse IX azione 6.8.3