Addison Rae, tiktoker famosa in tutto il mondo, ha debuttato anche nel mondo del cinema. Ma come mantiene una pelle così radiosa e in salute? Ecco la skincare routine della tiktoker americana.

Addison Rae: la skincare routine della tiktoker

Addison Rae, influencer e tiktoker, il cui successo ha varcato i confini degli USA, è divenuta famosa per i suoi video sulla piattaforma TikTok, dove balla e sviluppa contenuti virali in loop divenendo una vera e propria star del social, con più di 88.7 milioni di follower. Classe 2000, nata in Louisiana si è trasferita a Los Angeles per inseguire il sogno di diventare famosa e un personaggio pubblico. E’ qui che ha iniziato a far parte del gruppo collaborativo di TikToker chiamato The Hype House insieme ad altri 16 tiktoker americani, tra cui Charli D’Amelio.

La tiktoker americana ha anche aperto una linea esclusiva di abbigliamento per teenager chiamata Addison, dove trovare t-shirt, felpe, tute da allenamento e tantissimi gadget brandizzati Addison Rae, capace di fatturare milioni di dollari. La famosa influencer americana ha rivelato la sua skincare routine solita.

“Normalmente la mia pelle è piuttosto bella ma quando è quel periodo del mese, o se sono davvero stressata, le irritazioni aumenteranno di più” spiega Addison mentre si massaggia il viso appena oliato con un rullo di giada. Poi passa uno strato di crema idratante Drunk Elephant e sempre la crema solare EltaMD, che le è stata consigliato dall’amica Kourtney Kardashian.

La tiktoker ha raccolto tanti dei suoi segreti e consigli di bellezza da sua madre che è stata truccatrice per molti anni. La 23enne che ormai è diventata anche un’imprenditrice, gestisce ben due aziende. La prima si occupa solo di make-up e skincare e prende il nome di Item Beaty, mentre la seconda, Addison Rae Fragrance, si dedica solo ai profumi.

L’influencer americana ritiene che meditare, respirare e ascoltare musica sia rilassante, ma è il suo regime dettagliato di cura della pelle che trova ancora più relax. La protagonista di He’s All That inizia la sua routine con un vaporizzatore per il viso, un prodotto di cui non potrebbe fare a meno.

A volte prosegue con una maschera e ci mette sopra il vaporizzatore, “Sembra un bagno turco, ma portatile. La mia pelle ama l’umidità”, dice Addison.

Addison Rae e la skincare routine: segreti di bellezza

Addison Rae tra le tiktoker e influencer più famose al mondo adora prendersi cura della sua pelle e del suo corpo. La 23enne, dopo la popolarità sui social, ha aperto due aziende legate alla bellezza e ai profumi. Un vero impero che Addison sta costruendo nel tempo. Della sua cura del viso, per un risultato luminoso e al top, Rae rivela la skincare routine che segue ogni giorno.

Addison adora il Gua sha che usa insieme a un body roller che fa rotolare sulla pelle, per un risultato sano. “Non sono un professionista, ma ho imparato molto da YouTube”, dice la tikokter. La star dei social come ognuna di noi, lotta con la sua pelle nonostante i suoi ingenti stipendi, i prodotti che usa per combattere la secchezza, l’acne sono economici.

“Mi viene l’acne cistica e gli sfoghi quando sono in quel periodo del mese”. Da questo momento in poi Addison ha limitato i passaggi di skincare routine rendendola più semplice. L’attrice di He’s All That si è ridotta a soli quattro prodotti al mattino, alcuni dei quali provengono dalla sua linea Item Beauty.

Inizia la giornata con il suo detergente gel Item Beauty FastPass, poi segue con un toner enzimatico Epicuren. Prosegue con l’utilizzo della crema idratante Item Beauty Lite, che è più leggera e facile da usare al mattino e prima di uscire applica sempre una SPF 45.