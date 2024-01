Charli D’Amelio, influencer, tiktoker e ballerina statunitense da milioni di seguaci, è stata una delle prime a spopolare sul social. La famosissima 19enne segue una dieta, ecco cosa mangia per tenersi in forma.

La dieta di Charli D’Amelio: cosa mangia l’influencer?

Charli D’Amelio, 19 anni e un successo straordinario raggiunto grazie a Tik Tok qualche anno fa. Ballerina e tiktoker statunitense, si dedicava alla danza prima di debuttare sul social cinese. Raccoglie in breve tempo un grande seguito, divenendo l’utente più seguita su TikTok per circa due anni e mezzo Nel 2022 viene superata dall’italiano Khaby Lame, scendendo al secondo posto tra i tiktoker più seguiti in assoluto.

Charli è il primo account TikTok a raggiungere i 50 milioni di follower, e in seguito i 100 milioni, e la seconda, secondo Forbes, tra i tiktoker con più guadagni nel 2019. Sempre la rivista Forbes l’ha inserita nella lista degli under 40 più influenti al mondo. Ma come si tiene in forma la 19enne dall’aria semplice, una bellezza naturale, acqua e sapone? Ecco cosa ha detto della sua dieta l’influencer da 45 milioni di Followers.

D’Amelio conduce una vita piuttosto movimentata. Dalla mattina alla sera, deve trovare il tempo per la sua routine di ballo, l’allenamento, la dieta e per realizzare video su Tik Tok. Anche con tante faccende da fare, trova ancora il tempo per le sessioni di ballo che ama. Oltre a ballare, deve mantenere la sua dieta e seguire gli allenamenti per mantenere il suo corpo in forma.

Essendo una ballerina, Charli deve ballare per ore. È lì che il suo corpo perde tutti i grassi in eccesso. Per mantenere il suo corpo flessibile e mantenere un ottimo aspetto fisico, fa yoga.

Charli mangiava molti cibi malsani e spazzatura già quando aveva 15-16 anni. Tuttavia, poiché ora ha 19 anni, ha intrapreso alcuni passi nuovi e salutari nella sua dieta. Quindi, ecco la dieta di Charlie D’Amelio:

Colazione a base di cereali; ciambelle/waffle di Dunkin; yogurt con caffè freddo.

Spuntino (mattina) frullato proteico e frutta

Pranzo pollo o un piatto di spaghetti oppure Burrito/riso con verdure oppure ancora a volte si concede il Mc Donald’s.

Spuntino (sera) con caffè freddo e ciambelle Dunkin

Infine la cena più leggera ad esempio pollo, oppure salmone o bistecca con verdure. Ma non rinuncia alla pizza quando le va. Ha fatto pochi cambiamenti sani come mangiare molta frutta, fare una buona colazione e aggiungere un’insalata.

La dieta di Charli D’Amelio: cosa mangia?

La 19enne Charli D’Amelio, all’apice della sua carriera sui social, è già una delle influencer americane con la massima crescita in pochi anni. D’Amelio ha un grande seguito di fan e la maggior parte di loro vuole conoscere la sua dieta e la sua routine di allenamento. Su questo, però, l’influencer e ballerina americana non rivela molto. Abbiamo visto però che Charli non segue una dieta specifica d’altronde a 19 anni è libera di mangiare quello che vuole anche perché brucia molte calorie.

La D’Amelio segue una routine di allenamento oltre a danzare ogni giorno, si dedica al cardio per tenersi in forma. Come cardio al mattino l’influencer cammina sul tapis roulant e balla anche tutti i giorni. Ballare è un ottimo allenamento cardiovascolare.

Poi passa allo yoga per la flessibilità. La tiktoker esegue molti movimenti flessibili, che sono praticamente impossibili per molti di noi. Lo yoga è il segreto della sua flessibilità. Lo pratica ogni giorno e questo la aiuta davvero a rimanere flessibile, a sentirsi a proprio agio con i passi di danza più impegnativi e a mantenere la pelle luminosa.