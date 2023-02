Esistono svariati tipi di esercizi mirati ad allenare gli addominali. Tra gli esercizi che si vedono spesso fare vi è il criss cross. Il criss cross a terra è un esercizio fondamentale che lavora la muscolatura obliqua del busto ed in parte il retto dell’addome.

Scopriamo come eseguirlo nel modo corretto, a terra.

Addominali: come eseguire il criss cross a terra

Il Criss Cross per gli addominali è tra gli esercizi che si vedono spesso fare da chi vuole migliorare l’estetica o la funzionalità della parete addominale. Esistono svariati tipi di esercizi volti ad allenare gli addominali.

Molti di essi in realtà, che sia per la biomeccanica stessa dell’esercizio o per la sua scorretta esecuzione, non riescono ad essere efficaci nel coinvolgere i vari muscoli che compongono la parete addominale e in realtà colpiscono un diverso muscolo target.

Mentre il criss cross si è dimostrato essere molto efficace per gli addominali. Ecco come eseguirlo a terra.

Il Criss Cross è un esercizio che si esegue partendo da una posizione in cui il soggetto è sdraiato a terra supino con le gambe flesse senza che i piedi poggino a terra, e le braccia piegate con le mani posizionate dietro la nuca.

Per eseguire l’esercizio è necessario effettuare una flessione e simultaneamente una rotazione del tronco avvicinando un gomito al ginocchio della gamba opposta mentre l’altra si estende.

Successivamente si passa alla posizione opposta ruotando il tronco in modo che sia l’altro gomito a muoversi verso la gamba che prima era distesa e che invece ora si flette alternandosi all’altra.

Per una corretta esecuzione del Criss Cross è necessario mantenere una fisiologica curva cervicale, senza eccedere nella rotazione del capo. Oltre a non essere salutare per la colonna infatti, questo compenso può ridurre l’efficacia del movimento in quanto si tende a terminare prima la rotazione del tronco.

Un altro importante accorgimento risulta essere quello di non concentrarsi tanto sul gomito quanto sulla spalla o, ancora meglio, sul tronco in relazione all’esecuzione corretta e ampia della rotazione del tronco.

Errori da evitare

Non chiudere i gomiti durante il movimento per non caricare il collo, la gamba che si distende deve restare alta ( angolo di 30-40° rispetto al busto).

Criss cross a terra: obiettivo e risultati sugli addominali

Lo scopo di questo esercizio è quello di allenare in particolare i muscoli obliqui dell’addome, nello specifico i muscoli obliqui esterni. Essi infatti sono caratterizzati da un decorso delle fibre muscolari orientato dall’alto in basso e dall’indietro all’avanti.

Effettuando quindi una flessione del busto e insieme una rotazione alternata da ambo i lati l’obiettivo è proprio quello di contratte alternativamente entrambi i muscoli obliqui esterni.