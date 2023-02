Menopausa: come non perdere i capelli

Menopausa e capelli sono due condizioni strettamente connesse. Sebbene la perdita dei capelli, durante la menopausa, non si verifichi in tutte le donne, resta comunque un problema molto comune. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come affrontarla in modo semplice e naturale.

Menopausa: problema dei capelli

La menopausa è un processo biologico con il quale tutte le donne, ad un certo punto della loro vita, dovranno fare i conti. Se per alcune il passaggio è asintomatico, molte si ritrovano alle prese con sintomi specifici, come insonnia, sbalzi di umore, vampate di calore e aumento di peso a causa dei cambiamenti ormonali in corso e ai quali l’organismo cerca di adattarsi nel miglior modo possibile.

La perdita dei capelli è un fenomeno molto comune durante la menopausa. Rispetto agli uomini, questo fenomeno, in ogni caso, è meno frequente e, quando si verifica, non si presenta con le chiazze classiche, ben visibili, sul cuoio capelluto di un uomo. La donna che affronta la perdita dei capelli, infatti, si ritrova alle prese con capelli molto fragili, che si spezzano facilmente. In alcuni casi, il cuoio capelluto non è interessato per intero, ma a zone.

Menopausa: consigli capelli

Il modo migliore per contrastare la perdita dei capelli durante la menopausa è quello di ridurre i livelli di stress, che sono la conseguenza diretta dei cambiamenti ormonali che si stanno affrontando. Lo yoga e altre forme di meditazione possono aiutare a rilassarsi e, dunque, a ridurre lo stress. In generale, l’esercizio fisico è fondamentale, così come pure il movimento, che non solo aiuta a scaricare la tensione, ma anche ad accelerare il metabolismo così da facilitare la perdita di peso.

Mangiare sano e seguire una dieta povera di grassi, in generale, è la miglior difesa contro la caduta dei capelli. E’ importante assumere regolarmente cereali integrali, frutta e verdura, fare affidamento sugli oli monoinsaturi, come l’olio di semi di sesamo o l’olio extravergine d’oliva, bere tè verde, assumere acido folico, vitamine e alimenti ricchi di grassi buoni. Questi ingredienti sono gli alleati di capelli sani, forti e belli, nonostante la menopausa.

Mantenere alti i livelli di idratazione per combattere la ritenzione idrica e, dunque, l’accumulo dei liquidi. Ciò è importante non solo per la salute dei capelli, ma anche per il mantenimento del peso forma. Come fare? Impegnandosi a bere almeno due litri di acqua al giorno.

Menopausa e capelli: miglior lozione naturale

Menopausa e capelli sono due condizioni strettamente connesse. Sebbene la perdita dei capelli, durante la menopausa, non si verifichi in tutte le donne, resta comunque un problema molto comune. Fortunatamente, vi sono molti accorgimenti che si possono adottare per limitare il danno e, in alcuni casi, addirittura, fermare la perdita dei capelli. Tuttavia, questi accorgimenti, per alcune donne, da soli possono anche non essere sufficienti e necessitano di un supporto extra.

Foltina Plus è la prima lozione per capelli, grazie alla quale limitare i danni relativi alla caduta dei capelli, fermare la caduta e rafforzare il bulbo pilifero. Sebbene il fenomeno, infatti, possa essere molto comune, nonostante sia naturale, può comunque essere approcciato e risolto definitivamente con le soluzioni più adatte.

Rispetto ai prodotti simili, presenti sul mercato anche da molto più tempo, Foltina Plus è ricco di ingredienti naturali al 100% che, lavorando in sinergia, garantiscono risultati rapidi ed effetti, senza provocare gli effetti collaterali che sono, invece, tipici dei prodotti di origine chimica, solitamente molto aggressivi.

Quelli che seguono sono i principi attivi di Foltina Plus:

l’ Arginina , un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza;

, un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza; il Fieno Greco , essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte;

, essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte; la Serenoa, il primo principio attivo erboristico, selezionata per la sua capacità di regolarizzare l’attività ormonale, favorire la ricrescita di capelli sani e forti, interrompere la caduta.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Foltina Plus è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Attualmente, Foltina Plus è in promozione a 49,00 € anziché 98,00 €. Per prenotare il prodotto è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto, senza tralasciare alcun dettaglio, e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Per quanto riguarda il pagamento, invece, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente al corriere, in contanti, al momento della consegna dell’ordine.