Workout ormonale: gli esercizi per dimagrire

Quando ti alleni nel corpo si attivano specifici ormoni, il cui compito è quello di permetterti di svolgere l’attività fisica al meglio delle tue capacità. Si tratta di ormoni iperglicemizzanti (che alzano la glicemia) e ormoni lipolitici, che vanno ad intaccare il grasso corporeo.

Scopriamo qual è l’allenamento ormonale e tutti gli esercizi da svolger per dimagrire.

Workout ormonale: il rapporto tra ormoni e palestra

Non solo dieta e attività fisica. Per mantenersi in forma devi tenere conto anche degli ormoni. Gli ormoni, infatti, sono sostanze chimiche che mantengono all’interno dell’organismo un certo equilibrio: se c’è troppo zucchero in circolo interviene l’insulina, se c’è bisogno di riposare viene prodotta la melatonina.

Anche una dieta sbilanciata e un eccessivo allenamento possono dare origine ad un disequilibrio nell’organismo, e quindi non essere più finalizzati al raggiungimento dei propri obiettivi, se non addirittura risultare controproducenti.

Ecco cosa si intende per workout e allenamento ormonale. “Quando una specifica tipologia di allenamento si concentra sull’aumento o sull’abbattimento di un particolare ormone, si parla di allenamento o workout ormonale”, questa è la definizione.

Come anticipato, allenamento fisico e ormoni sono strettamente legati. Gli ormoni, infatti, influenzano la produzione di energia, la capacità di perdere peso e la predisposizione a mettere su muscoli.

Il workout ormonale (casalingo o praticato in palestra) si caratterizza per specifici esercizi in grado di produrre o sopprimere un determinato ormone in modo tale che sia più facile ottenere gli obiettivi che si intendono raggiungere.

Allenamento ormonale: esercizi per dimagrire

L’esercizio fisico intenso può andare a modificare gli ormoni. La cosa importante è modificarli prestando attenzione alla vita di tutti i giorni. Quando si parla di esercizi ormonali intendiamo quell’allenamento in grado di aumentare o ridurre un particolare ormone.

Per dimagrire, sono compresi tutte le forme di allenamento HIIT, EDT, EMOM. Ecco due esempi di circuiti per perdere peso, stimolando gli ormoni.

1: Esegui in 3′ il massimo di ripetizioni che riesci a fare.

Fai gli esercizi di fila, riposando un minuto per poi fare un altro giro (9′ + 1′ + 9′). Riposati 2′ e poi riparti col secondo circuito. In tutto l’allenamento dura solo 40′.

Circuito 1 Piegamenti sulle braccia/ginocchia; Crunch addominali; Air squat Circuito 2 Body row al tavolo o rematore manubri; Plank; Affondi.

2: Metodo Tabata: fai più ripetizioni possibili in 20″ riposando 10″ per 8 giri (4′ totali). Fai 4 esercizi in questo modo riposando tra ogni esercizio 2′ per un totale di 24′ di allenamento intenso.

Burpees (anche la versione facilitata) 4′ (20″on, 10″off)

Double unders (o salti della corda) 4′ (20″on, 10″off)

Kettlebell swing (anche con un manubrio) 4′ (20″on, 10″off)

Crunch (o un altro esercizio per gli addominali) 4′ (20″on, 10″off).