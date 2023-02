L’acne, soprattutto in età giovanile, è un problema che affligge tanti ragazzi. L’ acne giovanile è un vero e proprio incubo dell’adolescenza ma che non sempre necessita di rimedi aggressivi. Spesso è infatti inutile ricorrere a creme aggressive e prodotti dal forte impatto ambientale per porre rimedio a questo problema che colpisce anche in età adulta.

Scopriamo alcun rimedi naturali per curare l’acne.

Acne, come curarla naturalmente: consigli utili

I rimedi naturali efficaci contro l’acne, sia da adolescenti che in età adulta, devono espletare proprietà antinfiammatorie, astringenti, antisettiche e disintossicanti, allo scopo di diminuire le impurità della pelle. Scopriamo alcuni consigli utili per curare naturalmente l’acne.

Olio essenziale di Tea Tree

Questo estratto naturale vanta una crescente diffusione per la cura del corpo e la bellezza.

Ottenuto da una pianta nativa dell’Australia, il tea tree oil è comunemente utilizzato in molte creme contro l’acne. Qualche goccia dell’estratto può essere utilizzata per massaggiare la pelle del volto, evitando accuratamente il contatto con gli occhi.

Attenzione, però: l’olio di tea tree è sconsigliato alle persone che soffrono di acne rosacea, in quanto può causare irritazione.

Bicarbonato di sodio

Questo prodotto sempre presente in casa può fare da perfetto esfoliante, rimuovendo la pelle morta prima che essa possa occludere i pori della pelle, e abbassando allo stesso tempo i livelli di acidità dell’epidermide.

Il bicarbonato deve essere mischiato con poca acqua o sapone delicato a formare una pasta da applicare sulla pelle con un leggero massaggio, evitando gli occhi. Si può sfruttare anche come maschera, lasciandolo agire per circa 10 minuti, ma attenzione che questo procedimento può irritare le pelli più delicate.

Aloe vera

Sempre più sfruttata per le sue proprietà terapeutiche nei confronti dell’epidermide, l’aloe non è utile come metodo preventivo, ma è efficace per limitare le infiammazioni e i rossori, favorendo la guarigione rapida della pelle.

Sarà sufficiente strofinare delicatamente il gel sulla parte della pelle colpita dall’acne.

Olio di jojoba

L’olio di jojoba è il prodotto migliore per la cura delle pelli miste: permette di eliminare il sebo in eccesso, senza causare eccessiva secchezza, che a sua volta favorisce la comparsa dell’acne. Il prodotto può essere usato anche come struccante per liberare i pori della pelle.