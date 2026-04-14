Adnkronos Q&A | Salute, prevenzione e risorse: le sfide – Diretta domani dalle 9:30

(Adnkronos) – Le difficoltà strutturali, dalle liste di attesa alla carenza di personale e di risorse, impongono nuove strategie per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Prevenzione, gestione delle malattie croniche e ritorno alla centralità del paziente sono obiettivi che possono cambiare la prospettiva di intervento.

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