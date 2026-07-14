Lavora come infermiere nella riabilitazione psicologica a Treviso

Nel cuore del Veneto, una nuova opportunità si apre per gli infermieri che desiderano fare la differenza nella vita dei giovani. KARRIERE, società di ricerca e selezione del personale, è alla ricerca di un infermiere per una realtà sociosanitaria specializzata nella salute mentale e nella riabilitazione psicologica e psichiatrica dei giovani del territorio trevigiano.

Questa posizione rappresenta un’occasione unica per chi desidera mettere le proprie competenze al servizio di una causa importante, contribuendo al benessere psicofisico dei giovani in un contesto professionale stimolante e dinamico.

Le responsabilità dell’infermiere nella struttura

L’infermiere selezionato avrà il compito di garantire un’assistenza sanitaria globale agli utenti della struttura. Tra le principali responsabilità:

Gestione terapeutica somministrazione delle terapie farmacologiche e monitoraggio degli eventuali effetti avversi.

somministrazione delle terapie farmacologiche e monitoraggio degli eventuali effetti avversi. Monitoraggio clinico rilevazione dei parametri vitali, gestione delle urgenze sanitarie e verifica dello stato di salute.

rilevazione dei parametri vitali, gestione delle urgenze sanitarie e verifica dello stato di salute. Alleanza terapeutica creazione di un rapporto di fiducia con gli utenti.

creazione di un rapporto di fiducia con gli utenti. Lavoro di equipe partecipazione agli incontri multidisciplinari e aggiornamento delle cartelle cliniche.

Competenze richieste

Per ricoprire questo ruolo, sono necessarie specifiche competenze e qualifiche. Tra i requisiti principali:

Esperienza pregressa o tirocinio in ambito di Neuropsichiatria Infantile, comunità terapeutiche o strutture residenziali per minori.

pregressa o tirocinio in ambito di Neuropsichiatria Infantile, comunità terapeutiche o strutture residenziali per minori. Formazione laurea in Infermieristica e iscrizione all’Ordine Professionale (OPI).

laurea in Infermieristica e iscrizione all’Ordine Professionale (OPI). Soft skills ottime capacità di problem solving, empatia, ascolto attivo, doti relazionali e comunicative, gestione dello stress e del conflitto, attitudine al lavoro di equipe.

Dove e come lavorare

La sede di lavoro è nella provincia di Treviso, un territorio ricco di storia e cultura, dove la qualità della vita è elevata. L’inserimento previsto è a tempo determinato o indeterminato, con impegno full time e una retribuzione mensile lorda fino a €2.000, secondo il CCNL Aris AIOP.

Questa opportunità rappresenta un passo significativo per chi desidera crescere professionalmente in un settore in continua evoluzione, contribuendo al benessere dei giovani e delle loro famiglie. Unisciti a noi e fai la differenza nella vita di chi ha bisogno di supporto e cura.