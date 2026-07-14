Vinyasa a Modena: lezioni settimanali e Giornata Internazionale dello Yoga

L’arte dello yoga continua a conquistare cuori e menti a Modena, offrendo nuove opportunità per praticare e connettersi con se stessi. Tra le diverse discipline, il Vinyasa si distingue per la sua fluidità e dinamismo, attirando sempre più appassionati. In questo articolo, esploreremo le lezioni settimanali, gli eventi speciali e le iniziative che rendono Modena un vero e proprio hub per gli amanti dello yoga.

Che tu sia un principiante o un praticante esperto, Modena ha qualcosa da offrire a tutti. Le lezioni di Vinyasa sono progettate per migliorare la flessibilità, la forza e la consapevolezza, in un ambiente accogliente e inclusivo. Scopriamo insieme cosa ti aspetta.

Lezioni di Vinyasa: un viaggio di crescita personale

Ogni martedì alle 19:45 si tiene una lezione di Vinyasa aperta a tutti i livelli. Queste sessioni sono ideali per chi desidera migliorare la propria pratica in un contesto rilassato e stimolante. Le lezioni sono strutturate per adattarsi alle esigenze di ciascun partecipante, offrendo un’esperienza personalizzata e gratificante.

Per partecipare alle lezioni del martedì sera e a quelle della domenica alle 19:00 è possibile effettuare la prenotazione a partire dalla mezzanotte del giorno precedente. Questo sistema garantisce una gestione efficiente delle iscrizioni e assicura a tutti la possibilità di partecipare.

Giornata Internazionale dello Yoga: un evento da non perdere

Il 21 giugno 2026 si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale dello Yoga un’occasione unica per unirsi a una comunità globale di praticanti. A Modena, l’evento si terrà in Piazza Roma con due lezioni gratuite rivolte a tutta la cittadinanza. La prima lezione si svolgerà al mattino, dalle 7:30 alle 8:30 mentre la seconda avrà luogo la sera, dalle 19:30 alle 21:00.

Inoltre, non perdere la corsa guidata dai coach di Run Different con ritrovo alle 6:30 in Piazza Roma. Alle 7:15 tutti insieme in piazza per praticare insieme. Non è necessaria la prenotazione, basta presentarsi con il proprio tappetino.

Yoga a Ca’ le Suore: una settimana di benessere e relax

Dal 4 all’11 luglio 2026 si terrà un evento speciale a Ca’ le Suore con la partecipazione di insegnanti come Marco e Fausto. Questa settimana di yoga e vacanza offre la possibilità di partecipare per l’intera settimana o per un minimo di tre notti. Le lezioni si terranno al mattino alle 7:30 e alla sera alle 18:45 adatte a praticanti di ogni livello.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile rivolgersi in segreteria al Palazzetto dello Sport di Modena. Non perdere l’opportunità di vivere un’esperienza unica di benessere e relax in un ambiente sereno e accogliente.