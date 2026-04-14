Mostra e campagna su rinite allergica: volti, storie e informazione

La campagna intitolata Scatti di Rinite: le smorfie che non fanno ridere propone una lettura visiva e umana della rinite allergica, portando in primo piano volti e storie di chi convive con questa condizione. Attraverso gli scatti del fotografo Giorgio Galimberti, l’iniziativa mira a documentare non soltanto i segni fisici, come il naso che cola o gli occhi arrossati, ma anche l’impatto emotivo e sociale che spesso rimane nascosto. La mostra è stata ospitata in spazi pubblici e la campagna è accessibile anche online sul sito www.scattidirinite.it, con azioni di comunicazione pensate per raggiungere un pubblico ampio.

Le immagini come strumento di sensibilizzazione

La scelta di utilizzare la fotografia nasce dalla volontà di trasformare dati e sintomi in testimonianze riconoscibili: ogni immagine vuole essere un piccolo racconto che aiuta a comprendere la quotidianità di chi soffre di rinite allergica. Il progetto, curato visivamente da Giorgio Galimberti, privilegia ritratti che mostrano reazioni fisiche e espressioni emotive, sottolineando quanto l’aspetto estetico e l’intimità possano favorire empatia e attenzione. Oltre alla mostra dal vivo, sono previste attività radiofoniche su Radio Capital e interventi sull’App iLMeteo, programmati per marzo e settembre 2026, per amplificare il messaggio e favorire la diffusione di informazioni utili.

Un ponte tra arte e informazione

Unendo l’arte visiva all’informazione scientifica, la campagna punta a rendere più accessibili concetti clinici e dati epidemiologici: presentare volti e storie facilita l’ingresso di temi medici nel dibattito pubblico. Il progetto è promosso da AAIITO – Associazione Allergologi Immunologi Italiani Territoriali e Ospedalieri – in collaborazione con l’associazione pazienti Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di F.I.R.M.A.. Questo approccio favorisce la diffusione di messaggi che coniugano ricerca, pratica clinica e vissuto delle persone.

Numeri, cause e conseguenze della rinite allergica

In Italia circa una persona su quattro convive con la rinite allergica, una reazione infiammatoria scatenata da allergeni comuni come pollini, acari, epiteli e muffe. Secondo i dati ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma), negli ultimi cinque anni si è osservato un aumento della prevalenza: circa il 10% in più tra i giovani e il 15% in più tra i bambini. A questo si aggiungono fattori ambientali, come l’incremento degli inquinanti atmosferici e i cambiamenti climatici che allungano la stagione pollinica, elementi che peggiorano la frequenza e l’intensità dei sintomi.

Impatto economico e sociale

La rinite allergica non è solo disagio fisico: ha ricadute sulla qualità della vita, sulla produttività e sulle finanze delle famiglie. Stime dell’area europea evidenziano che i costi diretti possono variare da circa 160 a 550 euro all’anno per paziente, mentre i costi indiretti per chi non è trattato adeguatamente possono superare i 2.400 euro. Questi valori mostrano come un migliore riconoscimento e una gestione più strutturata possano avere benefici sia sanitari sia economici.

Barriere alla diagnosi e proposte operative

I risultati di una survey promossa da AAIITO nel 2026 rivelano che permangono ritardi diagnostici e una gestione non sempre omogenea della patologia nella medicina di base. È quindi urgente potenziare la formazione dei medici di medicina generale e rafforzare la collaborazione tra il medico di fiducia e lo specialista, per garantire percorsi di cura tempestivi e appropriati. Le voci di associazioni e specialisti coinvolti nella campagna sottolineano l’importanza di strumenti informativi chiari e accessibili al grande pubblico.

Strumenti di supporto e informazione

Oltre alla mostra e ai materiali divulgativi, la campagna prevede il coinvolgimento diretto dei medici di medicina generale con la distribuzione di schede informative e la promozione di percorsi diagnostici condivisi. Lo scopo è ridurre il tempo tra la comparsa dei sintomi e la diagnosi, favorendo l’accesso a terapie adeguate. Il sito www.scattidirinite.it rimane un punto di riferimento per approfondire le storie, consultare risorse e scoprire le iniziative locali legate alla sensibilizzazione.

Consigli per chi convive con la rinite

Per migliorare la convivenza con la rinite allergica è consigliabile riconoscere tempestivamente i sintomi, consultare il medico di famiglia e, se necessario, rivolgersi a uno specialista in allergologia. Strategie pratiche includono l’identificazione degli allergeni, misure di controllo ambientale nei luoghi di vita e lavoro e l’adozione di piani terapeutici personalizzati. L’obiettivo della campagna è anche questo: trasformare consapevolezza e conoscenza in azioni concrete che migliorino la qualità della vita delle persone affette.