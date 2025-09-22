Aggiornamenti sui criteri McDonald per la diagnosi della sclerosi multipla: Novità e approfondimenti

La diagnosi della sclerosi multipla (SM) sta subendo un’evoluzione significativa grazie ai recenti aggiornamenti ai criteri McDonald, pubblicati su The Lancet Neurology. Questi cambiamenti promettono di rendere più rapida e precisa l’identificazione della malattia, con un impatto notevole sulla vita dei pazienti.

Dal 2001, i criteri McDonald sono stati un punto di riferimento internazionale per la diagnosi della sclerosi multipla. Le recenti modifiche, che si concentrano su evidenze biologiche maggiormente consolidate, permettono ai medici di riconoscere la malattia in fasi più precoci e con maggiore accuratezza.

Nuove opportunità diagnostiche

Una delle innovazioni più significative è la possibilità di diagnosticare la sclerosi multipla anche in presenza della Sindrome Radiologicamente Isolata (RIS). Questa condizione si manifesta in individui che, pur non mostrando sintomi clinici evidenti, presentano danni visibili alla sostanza bianca del sistema nervoso centrale, rilevabili tramite risonanza magnetica.

Disseminazione nello spazio e nel tempo

Le ultime revisioni ai criteri non richiedono più la dimostrazione della disseminazione nel tempo (DIT), una condizione che in precedenza era necessaria per confermare la diagnosi. Adesso, è sufficiente identificare lesioni in almeno due delle cinque aree chiave del sistema nervoso centrale, un approccio noto come disseminazione nello spazio (DIS).

Un altro importante aggiornamento è l’inclusione del nervo ottico tra le sedi anatomiche considerate per la diagnosi. Questo viene valutato attraverso la tomografia a coerenza ottica (OCT), che misura lo spessore del nervo ottico, offrendo un ulteriore strumento diagnostico.

Analisi avanzate e raccomandazioni specifiche

In aggiunta, è stata introdotta l’analisi delle catene leggere kappa (kFLCs) nel liquido cerebrospinale, un’innovazione che permette di ottenere informazioni più dettagliate sulla presenza della malattia.

Per i pazienti oltre i 50 anni, con fattori di rischio vascolare come ipertensione, diabete, colesterolo alto, fumo o emicrania, si consigliano criteri diagnostici supplementari. Anche per i più giovani, in particolare bambini e adolescenti, sono previsti esami di laboratorio aggiuntivi per garantire una diagnosi accurata.

Riduzione dei tempi di attesa

Queste nuove linee guida mirano a diminuire drasticamente i tempi di attesa per una diagnosi, che nel 2001 si attestavano attorno ai quattro anni, mentre oggi possono ridursi a pochi mesi. Questo è un passo fondamentale per migliorare la qualità della vita dei pazienti e per garantire un accesso più rapido alle terapie necessarie.

Un lavoro di squadra internazionale

L’aggiornamento dei criteri McDonald è il risultato di un lavoro congiunto di un comitato internazionale composto da 56 esperti provenienti da 16 paesi. Oltre a dati scientifici, il gruppo ha considerato aspetti cruciali per chi vive con la malattia, come la riduzione dell’incertezza, il miglioramento dell’accesso alle cure e il supporto alla qualità della vita.

Questo sforzo è stato coordinato dall’International Advisory Committee on Clinical Trials in Multiple Sclerosis, che include anche l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) e la sua Fondazione FISM. La sinergia tra queste organizzazioni ha portato a un approccio integrato e multidisciplinare nella diagnosi e nel trattamento della sclerosi multipla.

Dal 2001, i criteri McDonald sono stati un punto di riferimento internazionale per la diagnosi della sclerosi multipla. Le recenti modifiche, che si concentrano su evidenze biologiche maggiormente consolidate, permettono ai medici di riconoscere la malattia in fasi più precoci e con maggiore accuratezza.0

Dal 2001, i criteri McDonald sono stati un punto di riferimento internazionale per la diagnosi della sclerosi multipla. Le recenti modifiche, che si concentrano su evidenze biologiche maggiormente consolidate, permettono ai medici di riconoscere la malattia in fasi più precoci e con maggiore accuratezza.1